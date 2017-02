Gigantische Pläne Dies sind die neuen Superlativ-Wolkenkratzer

Spitz wie Nadeln, gedreht wie Bohrer oder einfach würfelförmig klobig ragen sie weit aus der Skyline heraus. Prestigeobjekte sind sie und zugleich Beweise, was bautechnisch machbar ist: die höchsten Wolkenkratzer der Welt. Immer wieder gibt es einen neuen Superlativ, immer wieder übertrumpfen sich Städte, Länder und Kontinente gegenseitig.

Vorerst noch verteidigt Dubai mit dem 828 Meter hohen Burj Khalifa den Höhensieg. Die meisten der höchsten Gebäude aber, deren Eröffnung in diesem oder kommendem Jahr geplant ist, stehen in China - und eins davon schiebt sich ganz nah ran an den arabischen Rekordhalter.

Die britische Design-Site "The Spaces" hat eine Top Ten mit Hilfe der Datenbank des Council on Tall Buildings and Urban Habitat in Chicago zusammengestellt und mit Architekten-Webseiten und -Foren abgeglichen. Aufgenommen in die Liste wurden Gebäude, die voraussichtlich 2017 ihre maximale Höhe erreichen werden.

Die Verfasser bemerken dazu, dass die Vorhersage nicht ganz einfach sei: Schlechtes Wetter oder mangelnde Finanzierung könnten den Bauherren noch den Baufortschritt vermiesen.

Hier zeigen wir fünf der künftigen Wolkenkratzer-Giganten:

Unter den höchsten Zehn der britischen Design-Site befindet der kleeblattförmige Wohnturm World One im indischen Mumbai mit 442 Meter Höhe, außerdem der 445 Meter hohe Klotz 106 Tower mit Loch und LED-Lichterband in Dubai.

Reisende werden es schon bemerken: Vietnam will mit dem "Vincom Landmark 81" in Ho-Chi-Minh-Stadt hoch hinaus - mit 461 Meter wird er nach Fertigstellung der höchste des Landes sein. Das Lakhta Center in Sankt Petersburg wird bis in die Höhe von 462 Meter nadelspitz, liegt direkt am Finnischen Meerbusen und soll als Russlands höchstes Gebäude die Gazprom-Zentrale beherbergen.

Sechs der bald fertig gestellten Superlativ-Wolkenkratzer entstehen in chinesischen Städten - von Peking bis Tianjin. In Wuhan in Mittelchina und Shenzhen bei Hongkong sind wirkliche Giganten im Werden: das Wuhan Greenland Center mit 636 Meter und das Pingan International Finance Center mit 660 Meter, das wohl schon seine endgültige Höhe erreicht hat und daher nicht in der Top Ten von "The Spaces" aufgeführt wird.

Nach Eröffnung würde das phallusfömige Shenzhener Hochhaus sogar auf Platz zwei der höchsten Gebäude der Welt rutschen. Allerdings nur so lange, bis derJeddah Tower in Saudi-Arabien fertig wird und alle in den Schatten stellt - mit seinen 1007 Meter. Die Eröffnung des Turms bei Dschidda am Roten Meer aber ist frühestens für 2019 geplant.