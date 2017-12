Swiss Kein Schampus mehr - Reisende randaliert, Flugzeug muss landen

Weil eine Passagierin keinen Champagner mehr bekam und aggressiv wurde, ist der Pilot eines Airbus A320 außerplanmäßig in Stuttgart gelandet. Dort erwartete die 44-jährige Schweizerin schon die Polizei. Sie zahlte quasi als Strafe 5000 Euro und wollte dann wieder ins Flugzeug steigen. Doch der Pilot weigerte sich, die Frau mitzunehmen. Nach Polizeiangaben vom Sonntag war das Flugzeug der Airline Swiss am Samstagabend von Moskau nach Zürich unterwegs.

Durch die ungeplante Zwischenlandung entstanden mehrere Zehntausend Euro Kosten. Ob die Frau das begleichen muss, blieb zunächst unklar. Eine Flughafensprecherin sagte am Sonntag, der Flieger habe am Samstagabend etwa eine Dreiviertelstunde in Stuttgart gestanden. Die anderen 43 Fluggäste und die Crew seien dann weitergeflogen. Zwischenlandungen wegen aggressiver Reisender oder medizinischen Notfällen kämen immer mal wieder vor, erläuterte die Sprecherin.

Die Schweizerin war laut Polizei während des Fluges gegenüber der Crew der Business Class sehr aggressiv. Mehrfach habe sie Champagner verlangt. Als ihr dieser schließlich verweigert wurde, lief die Frau den Angaben nach im Jet umher und ließ sich nicht beruhigen. Sie sei handgreiflich geworden und habe ein Besatzungsmitglied am Handgelenk gezerrt. Das war für den Piloten zu viel - er entschied sich zur Landung. Eine Gefahr für die anderen Passagiere habe nicht bestanden.

Steigende Zahlen

Der stellvertretende Direktor der International Air Transport Association Iata, Tim Colehan, zeigte sich bereits im vergangenen Jahr alarmiert angesichts randalierender Passagiere: "Unsere Mitglieder befördern dieses Jahr 3,7 Milliarden Passagiere. Das Problem besteht aber darin, dass jeder randalierende Fluggast eine unverhältnismäßig große Auswirkung auf einen Flug hat."

In den acht Jahren bis 2014 kam es im Schnitt zu 65 Vorfällen pro 100.000 Flüge. Die Zahl der außer Rand und Band geratenen Passagiere ist jedoch ansteigend: Allein 2014 wurden 78 Ausraster pro 100.000 Flüge registriert, insgesamt 9316 Vorfälle. 53 Prozent der 265 Iata-Mitglieder geben an, dass in den vergangenen fünf Jahren die Häufigkeit derartiger Vorkommnisse zugenommen habe.

40 Prozent der Airlines mussten in den zwölf Monaten vor der Befragung wegen eines Randalierers ihren Flug sogar umleiten. Eine Angelegenheit, die bis zu 200.000 US-Dollar kosten kann. Die Unannehmlichkeiten für den Rest der Passagiere inklusive versäumter Weiterflüge und langer Wartezeiten nicht mitgerechnet.