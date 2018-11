Seit 1984 hat es in Sydney an einem November-Tag nicht mehr so viel geregnet wie an diesem Mittwoch: Zahlreiche Straßen und Parks in der Innenstadt wurden überflutet, einzelne Küstenabschnitte und Strände gesperrt. Züge, Busse und Bahnen fielen aus oder verspäteten sich. Und auf den Straßen bildeten sich lange Staus - die heftigen Regenfälle begannen schon Stunden vor der morgendlichen Hauptverkehrszeit.

Im Stadtteil Thornleigh kam ein Mann nach einem Verkehrsunfall ums Leben. Im Nordwesten der Stadt wurden zwei Polizisten durch einen umstürzenden Baum verletzt, als sie auf einer überfluteten Straße Autofahrern helfen wollten.

Die Polizei empfahl den fünf Millionen Einwohnern, wenn möglich zu Hause zu warten, bis der schlimmste Regen vorbei ist. "Fahrt heute später zur Arbeit - wir wollen nicht so viel Autos auf den Straßen", sagte ein Sprecher.

Laut dem australischen Wetterdienst fiel in Sydney innerhalb von zwei Stunden so viel Regen wie sonst im gesamten November. Für den Rest des Mittwochs sagten die Experten weiteren Sturm samt Hagel vorher. Erst am Abend sollen Wind und Regen nachlassen.

Das Unwetter hatte auch Konsequenzen für den größten Flughafen des Landes: "Der Sturm ist im und um den Flughafen ziemlich heftig", sagte Airport-Sprecherin Cait Kyann. Mehr als 120 nationale und internationale Flüge mussten gestrichen werden, zahlreiche weitere waren verspätet. Zudem sind in und um Sydney Hunderte Haushalte ohne Strom.

It's still early in the morning, but Sydney has already received 100 millimetres of rain ☔ Latest #SydneyStorm updates: https://t.co/vPZMJref8h pic.twitter.com/ZUdAcLLtPK — The Sydney Morning Herald (@smh) 27. November 2018

Im nördlichen Bundesstaat Queensland sah die Wetterlage hingegen ganz anders aus. Dort kämpfen Einsatzkräfte bereits seit knapp einer Woche gegen mehr als 80 Brände. Nun warnen sie bei Temperaturen nahe der 40-Grad-Marke und starken Winden vor weiteren Feuern. "Wir rechnen mit einem sehr schlechten Tag", sagte der für Rettungsdienste zuständige Minister in dem Bundesstaat, Craig Crawford, im ABC-Radio. "Das sind die Tage, in denen Menschen ihre Leben verlieren können."