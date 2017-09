Tanz-Video einer gestrandeten Flugpassagierin "All night long yeah"

Sie hatte ihren Flug in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina verpasst - und vor ihr lag eine lange Nacht in leeren Terminals. "Ich wollte nicht verärgert herumsitzen", schreibt Mahshid Mazooji, "so habe ich das gemacht, was mich am glücklichsten macht.... Tanzen!" Und zwar zusammen mit Flughafenangestellten und anderen wartenden Passagieren.

Ihr Video "All Night Long at The Airport", das sie dazu vor vier Tagen auf YouTube veröffentlicht hat, verbreitete sich schnell: Bisher wurde es über eine Million Mal abgerufen. Zu dem über 30 Jahre alten Song von Lionel Richie tänzelt sie durch die Hallen, über Rolltreppen und vorbei an Sitzreihen. "Ich habe wirklich gute Freunde auf dem Weg gemacht", sagt Mazooji, "Thank you for dancing your troubles away with me!"

Der Flughafen Charlotte Douglas International freute sich per Twitter über die Werbung: "Großes Lob an Ms. Mahshid Mazooji, die eine unangenehme Erfahrung am #CLT in eine positive verwandelt hat."

Viel Erfolg mit einem Video auf der Internetplattform Vimeo hatte vor drei Jahren bereits ein anderer Fluggast gefeiert: Der Kanadier Richard Dunn interpretierte Céline Dions Schmachtfetzen "All by myself" in einer Nacht auf dem Flughafen von Las Vegas. Die Sängerin reagierte: mit einem eigenen Video und einer Einladung.