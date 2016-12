Tauchziele 2017 Hier schwimmen Ihre Sehnsuchtstiere

März: Nicaragua - Alleine mit Adlerrochen



Keine tausend Einwohner, aber Adlerrochen und Ammenhaie, so viele man will: Die nicaraguanische Insel Little Corn Island ist immer noch ein echter Geheimtipp unter den unberührten Karibikzielen - und vom Tauchen her nie besser als im März! Vor der Küste, am sogenannten Blowing Rock, trifft man dann nicht nur auf Graue Riffhaie, sondern auch auf Bogenstirn-Hammerhaie, die den mitten im Meer gelegenen Felsen jetzt gerne als Anlaufpunkt nutzen. Das Gefühl, dabei noch touristisches Neuland zu entdecken, gibt es kostenlos obendrauf.



Mehr Informationen: Nautilus Tauchreisen