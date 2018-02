Unwetter auf Teneriffa Acht Deutsche müssen in Höhle übernachten

Wegen eines Unwetters hat eine deutsche Touristengruppe auf Teneriffa in einer Höhle übernachtet. Die acht Deutschen sollen am Montag in Sicherheit gebracht werden, teilte eine Sprecherin des kanarischen Koordinierungszentrums für Rettungseinsätze mit.

Die Urlauber waren durch die Schlucht von Masca an den Strand gewandert, als das Unwetter ausbrach, berichtet die spanische Tageszeitung "El Mundo". Den Strand konnten sie dann wegen des starken Regens nicht mehr verlassen. Ein Hirte hätte ihnen geholfen, in der Höhle Schutz zu suchen. Nun werde der beste Weg geprüft, der Gruppe zur Hilfe zu kommen, sagte die Sprecherin.

Die Feuerwehr musste wegen des Unwetters vielfach ausrücken. Es hatte Erdrutsche ausgelöst, Bäume umstürzen lassen und Stromausfälle verursacht. Rund 900 Touristen konnten am Sonntag wegen schlechter Sicht nicht wie geplant ihren Heimflug antreten. Der Flugverkehr normalisiere sich aber nun wieder, sagte ein Sprecher der Inselverwaltung.