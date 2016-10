Tod von König Bhumibol Vollmondpartys in Thailand wegen Trauer abgesagt

Touristen in Thailand dürften die Trauer im Land zu spüren bekommen. König Bhumibol war am Donnerstag im Alter von 88 Jahren gestorben. Die Regierung in Bangkok ordnete für 30 Tage einen Verzicht auf Festlichkeiten an und bat Botschaften darum, Touristen auf Zurückhaltung hinzuweisen.

Hierauf müssen sich Touristen einstellen:

Der Königspalast in Bangkok bleibt zunächst bis zum 20. Oktober geschlossen, wie die Tourismusbehörde bekannt gab. Der Palast ist die beliebteste Touristenattraktion der thailändischen Hauptstadt. Von der Königsfamilie wird er aber seit langem nicht mehr als Wohnsitz genutzt. Nun sollen dort Trauerzeremonien abgehalten werden.

Die australische Regierung machte in ihren Reisehinweisen darauf aufmerksam, dass die besonders bei jungen Touristen beliebten Partys an Thailands Stränden im Süden und auf den Inseln für Oktober abgesagt wurden. Darunter ist die legendäre Vollmondparty auf der Insel Ko Phangan, geplant für den 17. Oktober.

Restaurants erhielten Anweisung, Trauer zu zeigen. Der Alkoholausschank kann eingeschränkt sein.

Einige Kinos bleiben geschlossen, andere nicht.

Das Konzert des britischen Songwriters Morrissey am 18. Oktober in Bangkok wurde abgesagt, gekaufte Eintrittskarten würden erstattet.

Auch über die 30 Tage hinaus könnten Einschränkungen des gesellschaftlichen und öffentlichen Lebens nicht ausgeschlossen werden, schreibt das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen. "Residenten und Reisenden in Thailand wird empfohlen, sich über Medien und soziale Netzwerke über die aktuelle Lage zu informieren, wachsam zu sein und den Anordnungen der örtlichen Sicherheitskräfte und Behörden Folge zu leisten."

Die Trauer um den verstorbenen König Bhumibol Adulyadej kann Experten zufolge die Konjunktur in Thailand vorübergehend dämpfen. Der Tourismus ist eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landes. Er macht rund zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus. In diesem Jahr wird die Rekordzahl von rund 33 Millionen Touristen in dem tropischen Land erwartet, das mit Stränden, buddhistischen Tempeln und einem lebendigen Nachtleben lockt.