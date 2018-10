Touristenmassen "Tatort"-Star Nemec erkennt Kroatien nicht wieder

Der "Tatort"-Kommissar Miroslav Nemec erkennt seine Heimatstadt Zagreb nicht mehr wieder. "Ich war jetzt unten. Die Hotels, die Restaurants - das hat sich sehr verändert", sagte der Darsteller des Münchner Fernsehkommissars Ivo Batic am Freitag auf der Frankfurter Buchmesse. "Und es sind sehr viele Touristen tatsächlich auch in Zagreb jetzt."

Nemec wurde 1954 in der kroatischen Hauptstadt geboren und zog nach der Scheidung seiner Eltern im Alter von zwölf Jahren nach Bayern. "Ich bin im Hinterhof aufgewachsen, ich bin mit Ratten aufgewachsen und ich bin in armen Verhältnissen aufgewachsen, mit moderigen Gerüchen und Benzin in der Nase", sagte der 64-Jährige. "Das ist mein Zagreb, meine Kindheit."

DPA Miroslav Nemec

Zwar habe Kroatien schon immer vom Tourismus gelebt. "Aber dieses Zuviel an Touristen, diese Schiffe, halte ich für keine tolle Sache", sagte Nemec. "Denn das Problem ist, dass die Touristen ja alles auf dem Schiff haben und nur durch die Stadt latschen, vielleicht ein Eis essen, und dann den Müll ablegen." Das sei ein Problem und das bringe wirtschaftlich auch den Städten nichts.

Kroatien leidet, wie viele andere europäische Destinationen, unter anwachsenden Touristenmassen. Über die Plankenwege des Unesco-Welterbes Plitvicer Seen etwa schieben sich in den Sommermonaten Zehntausende Touristen.

Die Stadt Dubrovnik, deren Altstadt in zahlreichen Filmen und Serien gezeigt wird, hat kürzlich eine Grenze für Kreuzfahrtschiffe eingeführt: Nur noch zwei Kreuzfahrtschiffe sollen ab 2019 pro Tag in der Adriastadt anlanden dürfen.

Zagreb wurde im vergangenen Jahr vom Trendsetter "Lonely Planet" als "Number One Destination" Europas ausgerufen. Die Rangliste ist eine Quasi-Garantie dafür, dass diese Orte nicht mehr lange unentdeckt bleiben.