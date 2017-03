ITB in Berlin Was bei der weltgrößten Reisemesse wichtig wird

Auf Postern schwappt die Südsee unter blauem Himmel, vor den Ständen drehen sich die Tänzer zur Ukulele, und Prospekte verheißen Urlaubsfreuden in der Sahara, auf Sylt oder Sansibar. Die Internationale Tourismus-Börse (ITB) in Berlin steht kurz bevor. Am Wochenende werden die 26 Messehallen für alle Interessierten geöffnet, bereits ab Mittwoch schließt die Reiseindustrie ihre Geschäfte ab, und Experten diskutieren über die neuesten Trends.

In diesem Jahr wird sich der Messekongress vor allem mit der Digitalisierung und politischen Umbrüchen weltweit beschäftigen: Wie können Veranstalter und Länder für Sicherheit auf Reisen sorgen? Wie können Kunden auf dem Smartphone besser erreicht werden? Lohnen sich 3D-Darstellungen von Hotelbegehungen? Was heißt Nachhaltigkeit im Tourismus? Hinzu kommen spezielle Trendthemen wie Halal-Tourismus, Angebote für Schwule und Lesben und Medizintourismus.

180 Urlaubsregionen präsentieren sich auf der Reisemesse - darunter auch das diesjährige Partnerland Botswana. Das stabile Land im Süden Afrikas, das im vergangenen Jahr 50 Jahre seiner Unabhängigkeit gefeiert hat, wirbt mit der Kalahari-Wüste, dem Okavango-Becken, Lagunen und Wildlife. Weltweit habe sich die Wildtierpopulation in den vergangenen 40 Jahren halbiert, sagt Botswanas Botschafterin in Deutschland, Tswelopele Moremi. In ihrem Land aber sei sie gewachsen. 35.000 Deutsche hätten das Land im Süden Afrikas vergangenes Jahr besucht - Botswana hofft auf mehr.

Türkei massiv in der Beliebtheit gesunken

Andere Sorgen haben die türkischen Aussteller, die zusammen wieder die größte Landesgruppe ausmachen: Der Tourismus als großer Devisenbringer der vergangenen Jahre ist massiv ins Straucheln geraten. Nach Anschlägen und der Krise nach dem gescheiterten Militärputsch kamen 2016 nur noch gut 25 Millionen Ausländer in die Türkei - gut zehn Millionen weniger als ein Jahr zuvor.

Und nur noch 3,89 Millionen deutsche Reisende zählten die Behörden - eineinhalb Millionen weniger als 2015. Der negative Trend setzte sich im Januar 2017 fort: Die Buchungen für die wichtige Sommersaison lagen nach Angaben der GfK -Konsumforscher in den Reisebüros noch mal 58 Prozent unter den schwachen Vorjahreszahlen.

Präsident Recep Tayyip Erdogan mit seinem Nazi-Vergleich und die wachsenden politischen Spannungen zurzeit verbessern die Lage der türkischen Touristiker nicht gerade: "Wenn sich die zum Teil antieuropäische und antideutsche Haltung, die sich inzwischen immer mal wieder auch in Äußerungen von türkischen Regierungsmitgliedern zeigt, weiter manifestiert, wird das natürlich das Image der Türkei als Reiseziel für Deutsche weiter beschädigen", sagte Tourismusforscher Torsten Kirstges der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

USA: "Die Unsicherheit regiert"

Unter Beobachtung sind auch die Buchungen für US-Reisen - nach den Turbulenzen seit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA war ein Rückgang vermutet worden. In arabischen Ländern scheint das der Fall zu sein, vor allem nach dem Einreisestopp für Bürger aus mehreren muslimischen Ländern: Nach einem guten Jahresauftakt sei die Nachfrage nach Flügen in die USA zurückgegangen, teilte das Analysehaus Forwardkeys mit, das täglich 16 Millionen Flugreservierungen auswertet. Besonders groß sei der Rückgang bei Flügen aus und in den Nahen Osten.

"Die Unsicherheit regiert, und die Rhetorik des Präsidenten scheint Besucher abzuschrecken", sagte Forwardkeys-Gründer Olivier Jager. Insgesamt scheint der Rückgang aber noch nicht dramatisch: Die Buchungen für USA-Flüge in den nächsten drei Monaten sind den Experten zufolge um 0,4 Prozent niedriger als vor Jahresfrist. Vor dem Erlass zum Einreisestopp seien sie noch um 3,4 Prozent höher ausgefallen.

Nach Angaben des Reise-Websitebetreibers Kayak sind Suchanfragen aus Europa für USA-Reisen seit der Präsidentenwahl im November zwar um zwölf Prozent zurückgegangen. In Deutschland sei davon aber nichts zu spüren: Hier habe das Portal zehn Prozent mehr Suchanfragen verzeichnet.

Auf der Berliner ITB werden in diesem Jahr 180.000 Besucher erwartet - und die sind anspruchsvoller geworden, was die Präsentation von Urlaubszielen angeht. Einen digitalen Strandspaziergang haben viele Reisende längst hinter sich, bevor sie in den Flieger steigen. Auch Hotels lassen sich im Internet virtuell begehen. Deshalb haben viele ITB-Aussteller ihre Stände technisch aufgemotzt. "Alles, was mit Internet zu tun hat, spielt in der Reisebranche eine immer größere Rolle", sagt Messe-Manager Martin Buck.

Dass die 26 Hallen wieder ausgebucht sind, zeige, dass die internationale Reiseindustrie trotz politischer Unwägbarkeiten Wert auf den persönlichen Austausch lege, meint ITB-Chef David Ruetz. Die Messe erwartet, dass an den fünf Veranstaltungstagen Geschäfte im Volumen von rund sieben Milliarden Euro abgeschlossen werden.