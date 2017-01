Überführungsreisen Die 600-Euro-Kreuzfahrt

"Das ist ja riesig - bei dem Preis hatte ich mir einen Bananendampfer vorgestellt", sagt eine Passagierin und blickt auf die "Monarch", die im Hafen von Lissabon auf die nächsten Gäste wartet. Das weiße Schiff der spanischen Reederei Pullmantur ist tatsächlich groß - immerhin 268 Meter lang, zwölf Decks hoch, mit Platz für mehr als 2700 Passagiere.

Im Terminal herrscht aufgeregtes Sprachengewirr. Die Gäste kommen aus Argentinien, Brasilien, Deutschland, Polen, Portugal, Russland und Spanien. Sie beziehen ihre Kabinen und inspizieren Badezimmer, Betten und Bars. Zwei Wochen Kreuzfahrt erwarten sie, von Portugal über den Atlantik bis nach Panama - und das für knapp 600 Euro für ein Bett in der Doppelkabine, falls früh gebucht wurde.

Große Fahrt, kleiner Preis - so könnte man das Konzept einer Überführungskreuzfahrt - auch Transreise oder Repositioning Cruise genannt - zusammenfassen. Viele Anbieter haben diese Reisen mittlerweile im Angebot, bei denen ein Schiff vor dem Beginn oder nach Ende einer Saison von einer Region in eine andere überführt wird - etwa vom Mittelmeer in die Karibik, von Asien nach Arabien, aus der Nordsee nach New York. Die Ozeanriesen müssen das ganze Jahr über in Betrieb bleiben, um rentabel zu sein.

Und das ist der Grund, warum es für die Passagiere so günstig ist. "Wir müssen unsere Schiffe überführen, ob sie gut gebucht sind oder nicht", sagt Ulf Geisler, Sprecher von Royal Caribbean. Deshalb zahlten die Gäste nur den Bruchteil des üblichen Preises - bei gleichem Service.

In die Kalkulation der Urlauber gehört aber auch, dass die Touren one way angeboten werden. Der Flug oder die Fahrt zurück sollte auch noch ins Budget passen, will man nicht ein halbes Jahr in der Karibik bleiben und auf das nächste Transreisen-Schiff warten.

Ellenbogen raus am Buffet

Die Kreuzfahrer auf der "Monarch"-Atlantiktraverse bekommen mit ihrem Ticket zwei Wochen all-inclusive an Bord sowie zwei Zwischenstopps in der Karibik. Das Angebot an Bord unterscheide sich in der Regel nicht von den regulären Kreuzfahrten, sagt Sabrina Arnold, Sprecherin von TUI Cruises.

Bei den Routen allerdings wird manchmal Besonderes geboten. So führen Transreisen etwa durch den Panamakanal - oder sie umrunden Afrika. Viele Schiffe laufen auch Häfen an, die auf keiner anderen Kreuzfahrtstrecke mit dabei sind.

An Bord der "Monarch" sind Paare jeden Alters, aber auch viele Alleinreisende. Nur tausend Passagiere reisen auf dem Schiff, das für mehr als doppelt so viele Menschen ausgelegt ist. Eigentlich sollte es also genug Platz für alle geben, doch bereits am ersten Morgen brechen heftige Revierkämpfe um die besten Sonnenliegen aus.

Am Mittagsbuffet ein ähnliches Bild, nervöses Gedrängel, Ellenbogenstöße, Flüche und überladene Teller. Bei den allabendlichen Shows wie "ABBA" oder "Der König der Löwen" herrscht ein solcher Andrang, dass man denken könnte, hier würde Robbie Williams höchstpersönlich ein Konzert geben. Auch die Poolbars, wo es die im Preis inbegriffenen Cocktails gibt, werden Tag und Nacht belagert.

Zwischen Langeweile und Entspannung

Vielleicht wirkt der Andrang nur auf diejenigen überwältigend, die an Kreuzfahrt- und All-inclusive-Reisen nicht gewöhnt sind. Vielleicht aber ist die Unruhe der Passagiere auch eine Folge des Transreisen-Konzepts: Im Gegensatz zu regulären Kreuzfahrten stoppen die Schiffe meist an deutlich weniger Häfen, dadurch gibt es mehr Seetage ohne die Abwechslung eines Landgangs.

Geeignet sind sehr lange Überfahrungsfahrten daher vor allem für Hardcore-Kreuzfahrer, die nicht schnell gelangweilt sind und einfach abhängen wollen.

Für die weniger Gelassenen stockt zum Beispiel Aida Cruises das Bordprogramm ihrer großen Schiffe extra auf - mit Surfsimulatoren, Eislaufbahnen oder Wasserparks.

An Bord der "Monarch" hat sich schon bald eine gewisse Routine eingestellt, die Tage an Deck sind gleichförmig entspannt. Um nicht immer nur zwischen Sonnendeck und Restaurants hin- und herzupendeln, strampeln schon nach einigen Tagen viele auf den Fahrrädern im Fitnessstudio, spielen Tischtennis oder zocken abends im Bordkasino.

Heftig beklatscht wird ein Seniorenchor aus Bilbao, der sich neben den Pools eingerichtet hat und jeden Tag mit der Anzahl der Getränke entsprechend immer leidenschaftlicher seine Lieder intoniert. Mit fortschreitender Dauer der Fahrt lassen sich auch immer mehr Menschen für das schrille Animationsprogramm begeistern. Und als vor den Azoren plötzlich Delfine auftauchen, versammeln die Passagiere sich an der Reling und staunen.

Leider wird am Ende der Reise die Stimmung getrübt, und zwar durch Tropensturm "Matthew", der ein Anlaufen des Hafens von Aruba unmöglich macht. Zahlreiche Urlauber, die eigentlich dort aussteigen wollten, verbringen daher ihre letzten Reisetage genervt an den wenigen Telefonen und Computern in der Rezeption, um ihre Flüge noch umzubuchen.

Damit so etwas nicht passiert, sollten die Gäste sich vor der Buchung über den Routenverlauf sowie die Wetterbedingungen informieren. Die Reedereisprecher Arnold und Geisler raten zudem, eine solche Reise immer direkt beim Anbieter zu buchen. Im Ernstfall könne man dann etwaige Ansprüche gezielt geltend machen.

Am Ende hat die "Monarch" den Sturm gut überstanden: Nach zwei Wochen auf See läuft sie in Panama ein.