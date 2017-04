United-Airlines-Desaster Diese Rechte haben Sie bei Flugüberbuchung

Flug 3411 hatte zu wenige Plätze für zu viele Passagiere. Eine alltägliche Situation auf den Flughäfen weltweit. Doch United Airlines war an diesem Tag, auf dieser Verbindung von Chicago nach Louisville überfordert - ein Mann wurde verletzt und die Fluggesellschaft erlebt einen Image-GAU.

Am Sonntagabend sollten noch vier Crew-Mitglieder an Bord einer schon voll besetzten United-Maschine. Anscheinend war dies nicht geplant - und ob der Flug zuvor schon überbucht war, wird nach Angaben der Airline noch geprüft. Laut einer Augenzeugin wurde schon am Gate nach Passagieren gesucht, die freiwillig zurücktreten würden. Eskaliert ist die Situation in der Flugzeugkabine, als noch immer niemand sich bereit erklärte, am Boden zu bleiben.

Wieso aber kommt es generell zu einer Überbuchung? Und wie geht zum Beispiel Deutschlands größte Fluglinie, Lufthansa, damit um? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu dem Thema:

Warum überbuchen Fluggesellschaften ihre Flüge?

Die Situation kann bei jeder Fluggesellschaft eintreten, denn alle überbuchen ihre Flugzeuge, um eine möglichst hohe Auslastung erreichen und wirtschaftlich arbeiten zu können. Zum Einsatz kommen hier Prognosesysteme, sagt Lufthansa-Sprecherin Anja Lindenstein dem SPIEGEL. Diese berechnen aus Erfahrungswerten die voraussichtliche Passagierzahl jedes Fluges. Aus der Vorhersage, wie viele Kunden trotz Buchung ihren Flug nicht antreten werden ("No-Shows"), ergebe sich, wie hoch die Überbuchung durch die Airline sein kann.

Wie viele Passagiere zu ihrem gebuchten Flug am Gate erscheinen, sei abhängig von der Strecke und dem Zeitpunkt. Bei Ferienbeginn, zu Feiertagen - wie etwa jetzt zu Ostern - oder zu Kongressen seien die Flüge meist voll.

An anderen Tagen ist dies aber nicht der Fall. Geschäftsreisende etwa buchen oft mehrere Flüge, sagt Lindenstein. Ohne eine Überbuchung wären die Maschinen auf sogenannten Business-Rennstrecken nicht ausgelastet. Man müsse davon ausgehen, dass ein Flugzeug zu durchschnittlich rund zehn Prozent überbucht wird, sagte David Haße vom Portal Airliners.de Ende vergangenen Jahres.

Warum treten Passagiere Flüge nicht an?

Geschäftsleute halten sich durch Mehrfachbuchungen mehrere Optionen offen - und treten dann nur einen Flug an. Die von ihnen genutzten flexiblen Tarife werden daher öfter ausgelassen. Bei Buchungsklassen wie der Economy, bei denen die Flüge verfallen, wenn sie nicht angetreten werden, erscheinen die Passagiere dagegen eher. Nach früheren Angaben der Lufthansa gab es etwa im Jahr 2014 rund 1,8 Millionen sogenannter No-Shows, das waren etwa 4,7 Prozent aller gebuchten Gäste.

Kann man einen überbuchten Flug vorher erkennen?

Nein, erkennen kann man das nicht. Allerdings gilt grundsätzlich: Touristische Ziele haben ein geringeres Risiko einer Überbuchung als Geschäftsstrecken. Vielflieger auf typischen europäischen und transatlantischen Business-Strecken wissen meist, welche Maschinen oft voll sind.

Was tut die Airline bei einem überbuchten Flieger?

Stellt die Fluggesellschaft fest, dass es für die Passagiere zu wenige Sitzplätze gibt, dann ruft sie zum Rücktritt auf. Dies geschehe bei der Lufthansa spätestens am Gate, sagt Sprecherin Lindenstein, vor dem Boarding sollte die Situation geklärt sein. Angeboten würden den Freiwilligen Alternativflüge, finanzielle Kompensation nach EU-Recht und gegebenenfalls eine Hotelübernachtung.

Video Facebook/Audra Dickerson

Findet sich niemand, der freiwillig von seinem Flug zurücktritt, zählt der Zeitpunkt des Eincheckens: Wer ganz am Ende eingecheckt hat, wird gezielt angesprochen und muss im Zweifelsfall am Boden bleiben. Es werde eine individuelle Lösung gesucht, sagt Lindenstein - und auch Rücksicht genommen, wenn jemand Termindruck hat.

Unter Fluglinien ist es auch üblich, gegenseitig Passagiere zu übernehmen. So kann aus einem Direktflug auch mal ein Dreiecksflug mit einer Zwischenlandung werden, um schneller ans Ziel zu kommen. Manchmal werden die Fluggäste aus Platznot auch in die nächsthöhere Klasse gesetzt.

Wie können Passagiere sichergehen, dass sie mitkommen?

Lufthansa-Sprecherin Anja Lindenstein rät, möglichst frühzeitig einzuchecken. Dies ist bei Lufthansa per Internet schon 23 Stunden vor der Startzeit möglich. Bei anderen Fluglinien - etwa bei Ryanair - geht das schon einige Tage vor Abflug.

Welche Rechte hat man bei einer Überbuchung?

Wenn das Ticket gebucht und bezahlt ist und damit ein Reise- oder Beförderungsvertrag geschlossen wurde, haben die Reisenden Anspruch auf Beförderung. Allerdings kann dieser Anspruch auch durch Ersatzbeförderung erfüllt werden.

Wenn sich niemand findet, der freiwillig vom Flug zurücktritt, dürfen US-Fluggesellschaften laut dem Verkehrsministerium der USA Passagiere auch gegen ihren Willen abweisen. Diese Regelung gilt auch in der EU.

Generell können Fluggäste, die keinen Platz in der Maschine bekommen, wählen, ob sie sich den Flugpreis erstatten lassen oder einen Ersatzflug annehmen. Außerdem steht ihnen eine Entschädigung zu. Laut EU-Fluggastrechteverordnung beträgt die je nach Flugdistanz 250, 400 oder 600 Euro. Außerdem müssen Mahlzeiten und Erfrischungen gestellt sowie bei Bedarf eine Hotelübernachtung inklusive Transferkosten bezahlt werden.

Viele Airlines bieten darüber hinaus - unabhängig von der Buchungsklasse - eine weitere Gegenleistung an, wenn Passagiere freiwillig auf ihren Platz im Flieger verzichten.

Klar ist, Überbuchungen verursachen Stress. Aber ist es schon mal zu ähnlichen Situationen wie in Chicago gekommen?

Bei der Lufthansa kam es im Oktober 1997 zu Beginn der hessischen Herbstferien zu heftigen Auseinandersetzungen auf den Flughäfen Frankfurt und München. Grund waren Überbuchungen. Unter der Überschrift "'Chaostage' bei der Lufthansa" schreibt die "Süddeutsche Zeitung", dass genervte Passagiere Mitarbeiter verprügelt hätten.

Skurriles spielte sich im September 2006 in Turin ab: Weil mehrere Mitglieder einer Band wegen Überbuchung ihren Heimflug nach Neapel verpassen, hat ein 41-Jähriger einem Angestellten der italienischen Linie Alitalia das Ohrläppchen abgebissen. Nach Medienberichten kam es zu einer Schlägerei, weil sich der Mitarbeiter auch abschätzig über Neapel geäußert hatte. Das Ohrläppchen wird später wieder angenäht.