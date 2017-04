United Airlines Passagier wird mit Gewalt aus überbuchtem Flugzeug gezerrt

Flug 3411 gerät zum Imagedesaster für United Airlines. Ein im Internet verbreitetes Video scheint eine Art der Kundenbetreuung der US-Fluglinie zu zeigen, die kein Passagier erleben möchte. Der Anlass: Die Verbindung von Chicago nach Louisville am Sonntagabend war überbucht.

Einige Mitarbeiter von United allerdings sollten an Bord der Maschine gebracht werden. Zunächst sei den Fluggästen 400 US-Dollar und ein Hotelübernachtung für einen Flugrücktritt angeboten worden, berichtet Passagierin Audra Bridges der Website Courier-Journal.com. Daraufhin durften die Passagiere an Bord gehen. Bridges veröffentlichte später ein Video über den Vorfall auf ihrer Facebook-Seite.

Video Facebook/Audra Dickerson

Als das Flugzeug voll besetzt war, sei nochmals gebeten worden, dass vier Fluggäste ihre Sitze zu Gunsten einer Crew aufgeben mögen. Diese sollte ihren Dienst am nächsten Morgen am Zielort Lousville antreten. Vorher könne das Flugzeug nicht abheben, so lautete laut Bridges die Ansage.

Ein United-Airlines-Manager sei dann in die Kabine gekommen und habe angekündigt, vier Personen per Zufall auszuwählen. Ein Paar verließ das Flugzeug. Dann wurde der Mann aus dem Video aufgefordert - doch der weigerte sich. Er sei Arzt, habe er gesagt, und müsse am nächsten Morgen zu seinen Patienten.

Das Facebook-Video von Audra Bridges zeigt, dass am Ende drei Sicherheitskräfte eingriffen: Sie zerrten den Mann aus seinem Sitz und schleiften ihn rücklings über den Boden des Gangs zum Ausgang. Andere Passagiere waren entsetzt, einige riefen: "O mein Gott!" und "Seht, was sie mit ihm machen!"

United Airlines sagt in einer Stellungnahme: "Nachdem unser Team nach Freiwilligen gesucht hatte, weigerte sich ein Kunde, das Flugzeug freiwillig zu verlassen, und die Polizei wurde gebeten, zum Gate zu kommen. Wir entschuldigen uns für die Überbuchung. Weitere Nachfragen über den entfernten Kunden sollten direkt an die Behörden gestellt werden."

@USAnonymous Flight 3411 from Chicago to Louisville was overbooked. After our team looked for volunteers, one customer refused to leave ^MD — United (@united) 10. April 2017

Laut Bridges sei der Mann später wieder an Bord gelaufen, berichtet Courier-Journal.com - mit blutigem Gesicht und anscheinend verwirrt. Alle anderen Passagiere sollten daraufhin das Flugzeug verlassen und zum Gate gehen, damit Ärzte sich um den Mann kümmern konnten. Die Passagiere hätten mehr als zwei Stunden bis zum Abflug warten müssen. "Alle waren geschockt und abgestoßen", sagt Bridges.

Einen Tag nach dem Vorfall verbreitete United Airlines einen Tweet mit einer Entschuldigung des CEO Oscar Munoz: "Unser Team arbeitet unter Hochdruck mit den Behörden zusammen und an einem Bericht darüber, was aus unserer Sicht geschah." Die Airline wolle in direkten Kontakt mit dem unsanft behandeltem Kunden treten:

United CEO response to United Express Flight 3411. pic.twitter.com/rF5gNIvVd0 — United (@united) 10. April 2017

Im vergangenen Monat hatten United-Airlines-Mitarbeiter zwei Mädchen daran gehindert, an Bord zu gehen. Die Teenies trugen Leggings. Einige Prominente - darunter Leggings-Träger William Shatner - empörten sich.

Damals verteidigte die Fluggesellschaft ihr Vorgehen auf ihrer Website. Bei den Mädchen habe es sich um Besitzerinnen eines besonderen Tickets für Angehörige und Freunde von United Airlines-Mitarbeitern gehandelt, für die ein spezieller Dresscode gelte. Für reguläre Kunden hätten die Kleidervorschriften keine Gültigkeit. Hier hieße es: "Ihre Leggings sind willkommen!"