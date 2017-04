Nach der gewaltsamen Entfernung eines Passagiers aus einem Flugzeug werden neue Vorwürfe gegen United Airlines laut. Ein Passagier eines Fluges von Houston nach Calgary am vergangenen Sonntag sagte, ein Skorpion sei ihm in der Maschine auf den Kopf gefallen. "Wir waren etwa eine Stunde an Bord, aßen zu Abend, und dann fiel etwas auf meinen Kopf und ich griff danach", sagte der Mann dem TV-Sender CBS. Ein mexikanischer Reisender habe ihm gesagt, dass es sich um einen Skorpion handle - dann habe das Tier zugestochen.

Die Besatzung half dem Mann. Eine United-Sprecherin sagte, es sehe so aus, als habe es sich tatsächlich um einen Skorpion gehandelt. Ein Arzt habe versichert, dass die Sache nicht lebensgefährlich gewesen sei. Man habe den Passagier kontaktiert, um sich zu entschuldigen und die Sache zu besprechen.

Die "Los Angeles Times" berichtet zudem über mehrere Vorfälle, bei denen United-Passagiere schlecht behandelt wurden. Einem Mann soll gedroht worden sein, ihm würden Handschellen angelegt, wenn er seinen Platz nicht räume - offenbar wollte United den Sitz für einen anderen Fluggast, der als wichtiger eingestuft wurde.

Vorfälle werfen schlechtes Licht auf die Airline

Eine Frau sagte, ihr sei ein freier Platz in der Business-Klasse nicht gegeben worden, obwohl ihr Sitz nass gewesen sei und nach Urin gestunken habe. Ein Crew-Mitglied habe ihr stattdessen gesagt, sie könne aus der Toilette Seife und Wasser holen und den Sitz waschen, wenn sie der Geruch störe.

Die Vorfälle werfen kein gutes Licht auf die Airline - und das, nachdem das Unternehmen wegen des rabiaten Rauswurfes eines Passagiers ohnehin in der Kritik steht. Ein Video zeigt, wie der 69-jährge Arzt mit dem Kopf gegen eine Sitzlehne stößt, als ein Sicherheitsmann ihn von seinem Sitz zerrt. Der blutende und schreiende Mann wird dann durch den Gang zum Ausstieg geschleift, auch die anderen Insassen reagieren schockiert.

Im Video: Passagier wird aus United-Airlines-Maschine gezerrt

Video Facebook/Audra Dickerson

Der Mann hat sich einen Anwalt genommen und bereitet eine Klage vor. Der Arzt erlitt nach Angaben des Anwalts eine Gehirnerschütterung. Außerdem seien ihm die Nase gebrochen und die Nebenhöhlen verletzt worden. Auch habe sein Mandant zwei Vorderzähne verloren.

Der Arzt stamme aus Vietnam. Der Rauswurf aus dem Flugzeug sei für ihn "entsetzlicher und grauenhafter" gewesen als vor mehr als 40 Jahren seine Flucht im Boot aus seinem Heimatland. "Wir sind noch immer völlig entsetzt und schockiert über das, was meinem Vater widerfahren ist", sagte die Tochter des Opfers bei einer Pressekonferenz.

Vertreter von United Airlines mussten sich unterdessen einer Befragung in Chicagos Stadtrat stellen. Die für Unternehmensangelegenheiten verantwortliche United-Managerin Margaret Smith versicherte, es werde "diese Art von Situation nie wieder an Bord einer unserer Maschinen" geben. Es sei ein Fehler gewesen, dass die Fluglinie so lange mit einer Entschuldigung gebraucht habe.

United-Chef Oscar Munoz veröffentlichte erst am Dienstag - fast 48 Stunden nach dem Rauswurf des Passagiers - eine offizielle Entschuldigung. "Niemand sollte so behandelt werden", erklärte Munoz. Der Vorfall sei "wirklich schrecklich". United Airlines übernehme die Verantwortung dafür. Zunächst hatte Munoz das Vorgehen noch verteidigt.

Bei der Befragung im Stadtrat stellte zudem der für den Flughafen O'Hare zuständige United-Manager John Slater klar, dass der Rauswurf nicht aufgrund einer Überbuchung der Maschine erfolgt sei, wie von der Fluggesellschaft zunächst angegeben. Vielmehr hätten vier Passagiere den Flieger wieder verlassen sollen, um Platz für United-Angestellte zu machen, damit diese auf einem anderen Flug am nächsten Morgen arbeiten konnten. (Lesen Sie hier mehr zu Passagierrechten bei Überbuchung.)

Drei Sicherheitskräfte, die den Passagier aus dem Flugzeug gezerrt hatten, wurden suspendiert. Der Image-Schaden für United Airlines ist immens. Das Unternehmen kündigte an, allen Passagieren eine Entschädigung zu zahlen, die an Bord der Maschine gewesen waren.