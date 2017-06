Unwetterfolgen bei der Bahn Geld zurück bei großen Verspätungen

Auch nachdem sich "Paul" schon längst verzogen hat, sind seine Folgen für den Bahnverkehr in Deutschland noch groß. Das Sturmtief war am Donnerstag und in der Nacht mit Gewittern, Starkregen, Hagel und einem Tornado über die Nordhälfte Deutschlands gezogen.

Auf vielen Strecken kommt es aufgrund von Umleitungen weiterhin zu teils erheblichen Verspätungen, wie die Deutsche Bahn in Berlin mitteilte. Die Deutsche Bahn informiert auf ihrer Webseite und über Twitter über den aktuellen Stand der Sperrungen. Tickets mit Gültigkeit am oder bis Donnerstag sind auch noch am Freitag gültig - das gilt auch für Tickets mit Zugbindung.

Die ICE-Strecke Berlin-Düsseldorf ist wegen eines Oberleitungsschaden zwischen Bielefeld und Gütersloh seit dem frühen Freitagmorgen unterbrochen, der Verkehr wird über Osnabrück umgeleitet. Auch der Regionalverkehr ist betroffen, wie eine Bahn-Sprecherin sagte. Ein ICE musste seine Fahrt auf der Strecke kurz vor Mitternacht unterbrechen und wurde am Freitagmorgen mit einer Diesellok abgeschleppt. Die Fahrgäste mussten mehrere Stunden in dem Zug ausharren.

ist wegen eines Oberleitungsschaden zwischen Bielefeld und Gütersloh seit dem frühen Freitagmorgen unterbrochen, der Verkehr wird über Osnabrück umgeleitet. Auch der Regionalverkehr ist betroffen, wie eine Bahn-Sprecherin sagte. Ein ICE musste seine Fahrt auf der Strecke kurz vor Mitternacht unterbrechen und wurde am Freitagmorgen mit einer Diesellok abgeschleppt. Die Fahrgäste mussten mehrere Stunden in dem Zug ausharren. Die ICE-Strecke Hamburg-Hannover bleibt voraussichtlich bis zum Mittag gesperrt. Die ICE-Züge werden umgeleitet, das bedeutet Verspätungen bis zu 40 Minuten. Die IC-Linien verkehren wie gewohnt, verspäten sich aber bis zu 15 Minuten.

bleibt voraussichtlich bis zum Mittag gesperrt. Die ICE-Züge werden umgeleitet, das bedeutet Verspätungen bis zu 40 Minuten. Die IC-Linien verkehren wie gewohnt, verspäten sich aber bis zu 15 Minuten. Zwischen Berlin und Dresden werden Züge umgeleitet und haben Verspätungen bis zu 30 Minuten.

werden Züge umgeleitet und haben Verspätungen bis zu 30 Minuten. Auch im Raum Magdeburg kam es zunächst noch zu Einschränkungen. In Ostdeutschland sind viele Regionalstrecken betroffen.

Video SPIEGEL ONLINE

Die Strecke zwischen Hamburg-Bremen war in der Nacht hingegen wieder freigegeben worden. Mit Verspätungen und einzelnen Zugausfällen müsse dort aber weiterhin gerechnet werden, sagte die Sprecherin. Am Bremer Hauptbahnhof waren in der vergangenen Nacht nach Polizeiangaben zeitweise mehr als 800 Menschen gestrandet. Sie wurden versorgt, kamen in umliegenden Hotels unter oder setzten ihre Reise mit anderen Verkehrsmitteln fort. In Hamburg, Hannover, Bremen und Kassel stellte die Bahn Züge mit Schlafwagen als Notunterkünfte bereit.

Ab zwei Stunden Verspätung gibt es 50 Prozent Erstattung

Wer in diesen Tagen aufgrund der Unwetterfolgen mit der Bahn zu spät an seinem Ziel ankommt, kann sich einen Teil des Ticketpreises erstatten lassen. Das Argument, dass ein Unwetter höhere Gewalt ist und Deutsche Bahn und Co. daher nicht zahlen müssen, gilt nicht. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden (EuGH).

"Auf höhere Gewalt kann sich die Bahn zwar berufen, wenn es um Schadenersatz geht", erklärt Reiserechtler Paul Degott aus Hannover. Um die Minderung des Reisepreises kommt das Unternehmen aber nicht herum. "Bei einer Minderung kommt es nicht auf Verschulden an, sondern darauf, ob der Kunde bekommt, wofür er bezahlt hat."

Wie viel Geld die Kunden zurückbekommen, hängt von der Dauer der Verspätung ab. Bei großen Verzögerungen wie bei dem Sturmtief "Paul" gilt der Vertrag zwischen Bahnunternehmen und Kunden als nicht vollständig erfüllt. 25 Prozent des Fahrpreises gibt es ab 60 Minuten Verspätung und 50 Prozent ab 120 Minuten. Entscheidend für die Berechnung ist die Ankunft am Zielort.

Die Erstattung können Reisende in den DB Reisezentren, DB Agenturen und im Internet mit dem Fahrgastrechte-Formular beantragen.