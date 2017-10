Nah und fern Die besten Reisetipps für den Herbst

In sieben Bundesländern haben die Herbstferien begonnen, der Rest folgt in den kommenden Wochen. Die Monate Oktober und November sorgen zunächst nicht für Begeisterung bei der Urlaubsplanung - dabei gibt es viele Regionen in der Welt, aber auch in Deutschland, die gerade jetzt eine Reise lohnen.

Wir haben Ihnen einige Geschichten aus dem Archiv zusammengestellt, die Lust aufs Unterwegssein machen - und auch in der Fotostrecke geben wir aktuelle Tipps:

In Deutschland endet am Dienstag das Oktoberfest, ein guter Zeitpunkt, um mal wieder die ruhigeren Ecken Münchens zu entdecken. Der Schwarzwald wie auch andere Mittelgebirgsregionen lassen sich auch an kühleren Tagen gut zu Fuß erkunden - und wer kann schon etwas gegen Strandspaziergänge an der Ostsee haben?

Dies sind Münchens ruhige Ecken Olympia-Alm



"536 Meter" steht auf einem Schild an dem Holzschuppen, der sich hinter dem Gipfel des Olympiabergs versteckt. Keine beeindruckende Höhenlage für eine Alm. Aber genug, um die Massen abzuschrecken. "Der Anstieg hält viele ab", sagt der geborene Münchner und Stadtführer Daniel Holder.



Die Touristen im Olympiapark pilgern zur BMW-Welt und zum Fernsehturm, dann drehen sie um - und überlassen den winzigen Biergarten den Ortskundigen, die unter Sonnenschirmen Obazda oder Spareribs essen, während Studenten vorbeijoggen. Zum anschließenden Verdauen streckt man sich am besten auf dem Südhang des Bergs aus, mit Panoramablick über die Frauentürme bis zu den Alpen. Rosengarten in der Städtischen Baumschule Bischweiler



Der Rosengarten in den Isarauen liegt so versteckt, dass ihn auch viele Münchner nicht kennen. Selbst Stadtführer Holder war erst zweimal hier und muss den Eingang suchen. Hinter einer Tür in einem unscheinbaren Gartenzaun öffnet sich ein kleiner botanischer Garten. In der Baumschule werden Flieder, Rosen und exotische Ziergehölze für die städtischen Beete gezüchtet. Inmitten der Blütenpracht dösen ein paar Senioren auf weißen Stühlen, Müßiggänger haben sich Hängematten zwischen Bäume gespannt. Kabinettsgarten



Unter den zehn Höfen der Residenz ist dieser wahrscheinlich der unbekannteste. Der Kabinettsgarten verbirgt sich hinter einer Sandsteinmauer, eingequetscht zwischen Residenz und Allerheiligen-Hofkirche. Einst stand ein Springbrunnen in der Mitte, später pickten Hühner in dem verwilderten Garten. Vor einigen Jahren wurde er neu angelegt, zur Freude der Mitarbeiter der Residenz und der umliegenden Theater, die hier ungestörter ihre Mittagspause verbringen als im berühmten Hofgarten um die Ecke.



Zwischen Rasen und Zierbäumen strecken sich Wasserbecken, dahinter plätschert ein Springbrunnen unter Platanen. Und mit ein bisschen selektiver Wahrnehmung lässt sich sogar der Lärm der Geländewagen auf der Maximilianstraße ausblenden. Innenhof der Glyptothek



Dass sich beschwipste Lederhosenträger in die Glyptothek verlaufen, ist arg unwahrscheinlich. Das Museum am Königsplatz strahlt mit seinem Säulenportal altehrwürdige Strenge aus, und in den Sälen stehen zwar viele Nackte herum, aber die sind aus Marmor, blass und steinalt. "In das Café im Innenhof kommen nur Münchner", sagt Holder, "auch wenn draußen auf dem Königsplatz die Reisebusse stehen." Und so sitzt man entspannt zwischen weinumrankten Fenstern, trinkt Kaffee und liest Zeitung. St. Emmeram



Eigentlich könnte man an dieser Stelle den gesamten Nordteil des Englischen Gartens empfehlen. Denn erstaunlich wenige Besucher schaffen es über die kleine Brücke, die den Mittleren Ring überspannt. Dahinter winden sich Bäche zwischen hohem Gras und knorrigen Bäumen.



Der abgeschiedenste von mehreren Biergärten liegt weit im Norden am Rand des Parks. Die Sankt Emmeramsmühle war mal ein Promi-Treff, Boris Becker soll hier regelmäßig sein Bier getrunken haben, sagt Holder. Jetzt kommen vor allem die Bewohner der wohlhabenden Viertel ringsum in den Biergarten neben der alten Backsteinmühle. Und bestimmt keine Sauftouris im Maßkrughut. Nymphenburger Schlosspark



Manchmal spaziert ein älterer Herr mit seinem Dackel durch den Park von Schloss Nymphenburg, unerkannt von all den Touristen. Es ist Franz von Bayern, Nachfahre von Ludwig II. und Patriarch der Wittelsbacher. An seinem schönbrunnengelben Wohnhaus auf dem Vorplatz strömen die Besuchermassen ebenso achtlos vorbei wie an den vier Schlösschen im Randbereich des Parks.



"Die meisten gehen nur den Mittelteil entlang des Kanals auf und ab", sagt Holder. Dieser Teil wurde im französischen Stil mit Springbrunnen und symmetrischen Blumenbeeten angelegt. In den Seitenteilen im englischen Stil ist deutlich weniger los. Dabei gibt es auch hier viel zu sehen: die Amalienburg zum Beispiel, von deren Dach die namensgebende Regentin Fasane schoss, oder das Palmenhaus, das heute ein Café mit hübschem Garten ist. Alter Südfriedhof



Zugegeben, es gibt ruhigere Friedhöfe - aber in München wohl keinen interessanteren als den Alten Südfriedhof. Beim Spazieren durch das Spalier der Grabsteine liest man gefühlt die Hälfte der großen Straßennamen. Und natürlich haben sich viele der Berühmten auch eine angemessene Ruhestätte geleistet. Die Engel, Helme, Wappen und Spitztürmchen ergeben mit den Kletterpflanzen und uralten Bäumen ein Ensemble wie ein romantisches Gemälde. Und ein bisschen Erinnerung an die Vergänglichkeit schadet in Zeiten des Rausches wohl auch nicht.

Einsame Strandspaziergänge von Kaiserbad zu Kaiserbad TMN / Usedom Tourismus/Andreas Dumke Usedom im Herbst: Chillen vor Ostseewellen

Der Herbst ist - gemeinsam mit den Frühlingsmonaten - die ideale Jahreszeit für Städtereisen. Es ist nicht zu heiß und oft auch nicht so überlaufen wie in den Sommermonaten. Aber es müssen nicht immer die üblichen Verdächtigen sein - wie wäre es einmal mit Valencia statt Barcelona oder Breslau statt Prag?

Entspannung nach der sommerlichen Hitze: Im Herbst werden in Südeuropa nicht nur die Temperaturen milder, sondern auch die Besucherzahlen nehmen ab. Im Alentejo wartet in der Nebensaison das ursprüngliche Portugal mit Märkten, Burgen und hübschen Orten. Im Nachbarland Spanien kann man zwischen den weißen Dörfern Andalusiens nie so gut wandern wie jetzt.

Erntefest- und Wandersaison in den weißen Dörfern REUTERS Andalusien: Spaniens Weißheit

Wer Zeit für eine Fernreise hat, für den ist vielleicht bei unseren folgenden Tipps etwas dabei. Ecuador ist mit den Galapagosinseln und seinen Anden- und Amazonasgebieten so vielseitig, dass ein Urlaub gar nicht reicht, um alles zu entdecken. In Portland im US-Bundesstaat Oregon fühlen sich nicht nur Hippies wohl. Der Verlag Lonely Planet führt sie im Jahr 2017 als eines der Top Städteziele und schreibt Portland habe "die kulturelle Raffinesse weitaus größerer Städte, aber auch die entspannte Atmosphäre einer historisch gewachsenen Kleinestadt".

Lieber etwas Wildlife? Der Herbst ist die Jahreszeit für Safaris in der Serengeti, denn im Oktober beginnen die großen Tierwanderungen - Millionen Gnus und Zebras ziehen von Tansania ins nördliche Kenia. Ab November bietet sich auch eine Reise nach Burma an, hier beginnt die kühle Trockenzeit - wobei kühl immer noch mindestens 20 Grad bedeutet. Das südostasiatische Land ist weniger überlaufen als zum Beispiel Thailand, biete aber auch goldene Pagoden, feine Sandstrände und Dschungellandschaften.

Zum Schluss: Die besten Tipps unserer Leser. Auf Instagram zeigen sie, wo sie es in den Herbstmonaten besonders schön finden. Und wer sich gar nicht entscheiden kann, was er eigentlich mit seine Urlaubstagen anfangen will, kann sich durch unser Herbstreise-Vergleichstool klicken. Viel Spaß dabei!