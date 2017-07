Was Einheimische an Touristen nervt Liebe Italien-Urlauber - hört auf, uns zu imitieren!

Diese Antworten sitzen! Das Wissensportal Quora hat Nutzer auf der ganzen Welt gefragt: "Was sind die nervigsten Dinge, die Touristen in euren Ländern tun?" Und dabei hat sich herausgestellt, dass Urlauber Einheimische ganz schön auf die Palme bringen können. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt, was Touristen im Ausland lieber lassen sollten:

Italien-Urlauber, bitte hört mit eurer Fuchtelei auf! Vor allem die italienischste aller Gesten, für die man die Fingerspitzen aneinanderdrückt, sie nach oben hält und dann energisch auf und ab bewegt, würde von Touristen übertrieben oft nachgeahmt, findet Karthik Venkathes aus Mailand. "Touristen benutzen sie sogar, wenn sie 'Ciao!' sagen. Idioten! Sie bedeutet: 'Was willst du von mir?'"

AFP Alloooora! Die überbordenden Gesten der Italiener (hier: Silvio Berlusconi) werden gern von überassimilierten Touristen kopiert

Ihr plant einen Selbstfindungstrip nach Indien? Dann lauft besser nicht Prachi Vaity aus Mumbai über den Weg. Die kann den Satz "Ich bin in Indien, um mich selbst zu finden!" nicht mehr hören. "Mit dieser Hoffnung befeuert ihr vermutlich eure Pseudospiritualität. Kommt ruhig nach Indien, aber glaubt nicht, dass euer Selbst geduldig auf eure Ankunft in einem Ashram oder Tibetischen Kloster im Himalaya wartet", beschwert sie sich. "Wäre es nicht viel sinnvoller, ihr würdet euch das ganze Geld für die Reise sparen, in Ruhe zu Hause und aus den sozialen Medien wegbleiben und dafür Dinge tun, auf die ihr richtig Lust habt?"

Vaitys Landsmann Kulvir Sandhu hat ebenfalls einen Tipp - diesmal die exotische Kleiderordnung spirituell Reisender betreffend: "Meditieren kann man eigentlich so ziemlich in jeder Garderobe, man muss dafür nicht unbedingt ein indisches Outfit tragen."

Also bitte! Ruhe, jetzt!

Geschwätzige Touristen in der Londoner U-Bahn - für den Pendler Simon Millward ein unerträgliches Phänomen. Warum? Weil sich Einheimische auf ihrem täglichen Tube-Trip ohnehin schon sehr zusammenreißen müssten, um die "Folter" zu überstehen. "Es gibt keine Klimaanlage, entweder ist es zu heiß oder zu kalt. Wir sitzen da (oder noch wahrscheinlicher stehen wir), riechen fremden Achselschweiß und hoffen, dass die Fahrt schnell vorbei geht. Sich innerlich von der Außenwelt abzuschotten erfordert Konzentration und Willenskraft. Also bitte! Ruhe jetzt, seid leise!"

Und bleibt auf den Gehwegen! Dass Städtereisende im Urlaub herumschlendern, dagegen hat Andreas Rosendahl Hansen aus Kopenhagen nichts. Aber: Fußgänger, bleibt weg von den Radwegen! "In Kopenhagen sind Räder das Hauptverkehrsmittel, und Dänen haben es - anders als viele denken - eilig. Deshalb fahren wir schnell. Mit anderen Worten: Wenn ihr euch keine Feinde machen wollt oder, noch wichtiger, euren schwer verdienten Urlaub nicht in der Notaufnahme verbringen möchtet, seid ihr gut beraten, von den Radwegen weg zu bleiben. Es sei denn natürlich, ihr seid selbst mit dem Rad unterwegs."

Die Indonesierin Nariswari Khairanisa Nurjaman ist davon genervt, wie leicht es sich sogenannte "Beg-Packer" machen. Rucksackreisende, denen während ihres Südostasien-Trips das Geld ausgeht, und die sich dann bettelnd an die Straße setzen. Einheimische wie sie müssten oft monate-, oder gar jahrelang sparen, um ein Reisevisum überhaupt beantragen zu können - Erteilung unklar. "Beg-Packer" hingegen würden sich einfach ein One-Way-Ticket kaufen, und sich dann den Rückflug erbetteln. "Wenn das nicht nervig ist, was dann?"

Eine touristische Universal-Unart moniert zuletzt noch Te-Wheke Pai aus Neuseeland: "Laut sprechen und annehmen, dass man in seiner Muttersprache ja sowieso nicht verstanden wird."