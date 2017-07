Bagger am Strand Kein Preisabschlag bei angekündigtem Lärm

Vertrag ist Vertrag, und eine Warnung kein dekoratives Element: Weist ein Veranstalter vor Reisebeginn auf Baulärm hin, kann der Urlauber später nicht wegen des Krachs den Reisepreis mindern. Das hat das Amtsgericht München entschieden (Az.: 159 C 9571/15), wie die Deutsche Gesellschaft für Reiserecht in der Zeitschrift "ReiseRecht aktuell" berichtet. Es liege dann kein Reisemangel vor.

In dem verhandelten Fall hatte der Kläger einen Urlaub in Abu Dhabi gebucht. In der Buchungsbestätigung wies der Veranstalter darauf hin, dass ein Teil des Strandes saniert wird. Es könne zu "Lärm- und Sichtbelästigungen" kommen.

Tatsächlich stellte der Urlauber vor Ort fest, dass auf einem Teil des hoteleigenen Strandes Bauarbeiten mit schweren Geräten durchgeführt wurden. Er zeigte dies als Mangel an. Der Lärm sei unerträglich und auch im Zimmer unüberhörbar gewesen. Der Veranstalter verwies auf den Hinweis in den Reiseunterlagen.

Vor Gericht hatte der Urlauber keinen Erfolg. Die Sachlage und auch das Ausmaß der Bauarbeiten seien vom Veranstalter hinreichend konkret dargestellt worden, so das Urteil. So habe der Anbieter dem Kunden frühzeitig die Möglichkeit eingeräumt, umzubuchen.

Was genau ist ein Reisemangel?

Anders sieht das aus, wenn der Reiseveranstalter es versäumt, auf solche Mängel hinzuweisen. Bekannte Mängel muss er kommunizieren - tut er das nicht, lassen sich Reisepreis-Abschläge erzielen.

Was genau ein Mangel ist und was nicht, ist nicht in Stein gemeißelt. Aus der gängigen Spruchpraxis der Gerichte lassen sich aber Regeln ableiten. Mehrere Organisationen beobachten die Spruchpraxis im Reiserecht und tragen entsprechende, nur zur Orientierung dienende Listen zusammen. Die bekannteste ist die von der 24. Zivilkammer des Frankfurter Landgerichts gepflegte "Frankfurter Tabelle", erheblich umfangreicher und aktueller ist aber die regelmäßig aktualisierte "Tabelle zur Reisepreisminderung" des ADAC.

Weder der einen, noch der anderen Tabelle hätte man vor dem Münchner Urteil aber entnehmen können, dass der angekündigte Mangel der Baggerarbeiten am Strand keinen Reisepreis-Abschlag begründet - es war offenbar das erste Mal, dass diese spezifische Frage in Deutschland verhandelt wurde. In der ADAC-Liste findet sich das Urteil nun - allerdings direkt unter einem sehr ähnlichen: Im Jahr 2001 urteilte das Amtsgericht Bad Homburg, dass auch die teilweise Nicht-Nutzbarkeit eines Strandes durch Baggerarbeiten kein Grund für Preisabschläge sei.

