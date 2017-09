Wegen einer Haustierallergie Polizisten zerren Frau aus Flugzeug

In den USA durfte eine Frau ihren Flug nicht antreten, weil sie offenbar an einer Haustierallergie leidet - und zwei Hunde an Bord waren. Da sie das Flugzeug zunächst nicht verlassen wollte, schritt die Polizei ein.