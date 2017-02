Reisen zu zweit Welcher Romantik-Typ sind Sie?

Vieles ist einfach schöner, wenn man es teilen kann - nicht zuletzt Reiseerlebnisse. Doch es gibt Urlaubsziele, die einem Paar das ultimative Zusammengehörigkeitsgefühl geben: Für die einen gehören dazu adrenalinreiche Abenteuer, für die anderen einsame Strände, durchtanzte Nächte oder Outdoor-Erlebnisse.

Was bedeuten Romantik und Pärchenglück für Sie? Fehlt Ihnen vielleicht noch die richtige Idee für den nächsten Urlaub zu zweit? Hier sind zwölf Vorschläge - finden Sie Ihren Favoriten!

So geht's: Wir zeigen Ihnen immer zwei Bilder mit einigen Informationen zu dem Reiseziel. Klicken Sie an, was Ihnen besser gefällt, dann bieten wir Ihnen ein neues Ziel an. Am Ende bleibt ein Romantik-Ziel übrig.