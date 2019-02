Drei Euro Venedig verlangt künftig Tagesgebühr von Touristen

Die Stadtverwaltung von Venedig plant schon länger ein "Eintrittsgeld" für Tagestouristen - nun hat der Kommunalrat mehrheitlich grünes Licht dafür gegeben. Wann genau die neue Regelung greift, wurde zunächst nicht bekannt. Nach früheren Angaben könnte es aber im Mai so weit sein.

2019 soll der Preis zunächst pro Person drei Euro betragen. Ab kommendem Jahr soll der Betrag auf sechs Euro steigen und kann je nach Touristen-Ansturm bis auf zehn Euro angehoben werden. Besucher, die in Herbergen in der Stadt unterkommen, sind von der Zahlung befreit. Hotelgäste müssen schon jetzt eine Ortstaxe bezahlen.

Das Geld soll nach Angaben von Bürgermeister Luigi Brugnaro vor allem in die Instandhaltung und Reinigung der historischen Stadt fließen. Venedig kämpft seit Jahren gegen den Touristenansturm und versucht immer wieder mit verschiedenen Strategien, die Massen in Schach zu halten.

Erst vor wenigen Tagen protestierten Einwohner gegen die Touristenmassen, die die Lagunenstadt in der Karnevalszeit fluten. "Niemand, der im Besitz seiner geistigen Fähigkeiten ist, möchte in diesen Wochen in Venedig leben, niemand", hieß es in einem Brief von Venezianern.