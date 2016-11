Vereinigung Cockpit Lufthansa-Piloten streiken am Dienstag und Mittwoch

Die Lufthansa-Piloten legen nach gescheiterten Tarifgesprächen am Dienstag und Mittwoch die Arbeit erneut nieder. Das teilte die Pilotenvereinigung Cockpit (VC) am Abend mit.

Seit Mittwoch hatten die Piloten wegen des Tarifkonflikts ihre Arbeit niedergelegt. An den vier Streiktagen verpassten rund 350.000 Passagiere ihren Flug. Nachdem die VC am Sonntagmorgen zunächst nicht zum Streik aufgerufen hatte, war man davon ausgegangen, dass bei der Lufthansa ab Montag wieder Normalbetrieb herrschen würde. Die VC kündigt Streiks mindestens 24 Stunden im Voraus an.

Am Dienstag sollten alle Piloten der Kurzstreckenflotte und am Mittwoch alle Piloten der Kurz- und Langstreckenflotte streiken. Es seien jeweils alle Flugverbindungen betroffen, die in dieser Zeit aus Deutschland abfliegen sollen. Wie viele Flüge ausfallen werden, war noch nicht bekannt.

"Leider hat ein kurzfristig anberaumtes heutiges Spitzengespräch zum Vergütungstarifvertrag kein Ergebnis gebracht", hieß es nun jedoch in einer Mitteilung. Es liege weiterhin kein verhandlungsfähiges Angebot der Lufthansa zur Vergütung der Piloten vor, so dass die Arbeitskampfmaßnahmen weitergeführt werden müssen.

Reisende können sich über die Lufthansa-Website informieren, ob ihre Verbindung unter den gestrichenen Flügen ist. In der Onlineauskunft ist ein Sonderflugplan aktiviert. Dieser wird laut der Lufthansa auch befolgt.

Gestrandeten Passagieren wurden Umbuchungen angeboten. Vom Streik betroffene Passagiere finden hier weitere wichtige Hinweise und Telefonnummern.

Die Tarifauseinandersetzung schwelt seit April 2014. Die Gewerkschaft fordert für 5400 Lufthansa-Piloten mehr Geld. Aussichten auf eine Einigung gibt es derzeit nicht.