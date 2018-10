Der Seefahrer Giovanni da Verrazzano war der erste Europäer, der die New York Bay und den Hudson River erreichte. Das war im Jahr 1524, und es gilt bis heute als wichtiger Meilenstein. Zu Ehren des Italieners wurde eine wichtige Brücke nach ihm benannt, sie ist 2039 Meter lang, führt über den Hudson River und verbindet die New Yorker Stadtteile Brooklyn und Staten Island. 1964 wurde die Verrazano-Narrows Bridge offiziell als längste Hängebrücke der Welt eröffnet - doch seitdem fehlte da diese Kleinigkeit.

Der Name der Brücke wurde nur mit einem "Z" geschrieben. Der Fehler geht auf einen Bauvertrag zurück, der bereits vor der Eröffnung unterzeichnet wurde. Autor Gay Talese, der eine Chronik über die Brücke verfasste, bezeichnete es als "simplen Schreibfehler".

Der wurde nun nach mehr als 50 Jahren korrigiert. Der demokratische Gouverneur für New York, Andrew Cuomo, unterzeichnete am Montag ein Gesetz, um der Brücke das zweite "Z" zu spendieren. Der Schritt sei nötig gewesen, sagte Cuomo - aus Respekt vor dem Entdecker sowie der Geschichte des Bundesstaates. Bereits im Juni hatte der New Yorker Senat für die Korrektur gestimmt.

Die Verkehrsbetriebe Metropolitan Transportation Authority, die sich unter anderem um die Brücke kümmern, hatten argumentiert, eine solche Korrektur würde Kosten in Millionenhöhe verursachen. Schließlich müssten zahlreiche Straßenschilder, Broschüren und Landkarten geändert werden. Dafür wurde nun jedoch ebenfalls eine Lösung gefunden: Der Namenswechsel erfolgt zwar mit sofortiger Wirkung. Die fehlerhaften Straßenschilder sollen aber erst im Laufe der kommenden Jahre ersetzt werden, zu den ohnehin vorgesehenen Terminen.