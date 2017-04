Kurioser Zwischenfall Fluggast findet geladene Waffe auf Bordtoilette

Zu einem kuriosen Zwischenfall ist es am Freitag auf einem Flug von Manchester nach New York gekommen. Wie der Aviation Herald berichtet, fand ein Reisender an Bord der Delta-Airlines-Maschine beim Gang auf die Bordtoilette eine geladene Waffe.

Die Website, auf der Zwischenfälle in der Luftfahrt dokumentiert werden, berichtet weiter, dass de Finder die Waffe an das Kabinenpersonal übergab. Dieses händigte die Waffe daraufhin ihrer Eigentümerin, einem mitfliegenden Sky Marshall, aus. Sie hatte ihre Waffe offensichtlich auf der Bordtoilette vergessen.

Die US-amerikanische Transportsicherheitsbehörde (TSA) bestätigte den Vorfall, wollte ihn aber nicht weiter kommentieren. Ihr unterstehen die seit den Attentaten des 11. September verstärkt eingesetzten U.S. Air Marshalls, die auf vielen Linienflügen in die oder in den USA mitfliegen und Flugzeugentführungen verhindern sollen.

Diese in zivil gekleideten Luftsicherheitsbegleiter sind speziell geschulte Beamte, an die besondere Anforderungen für charakterliche Eignung gestellt werden. Trotzdem berichtete die TSA auf Nachfrage, dass es zwischen 2002 und 2012 mehr als Fälle 5000 Fälle dokumentierten Fehlverhaltens wie verlorene Ausrüstung oder verpasste Flüge gab. Die scharfe Überraschung auf der Bordtoilette dürfte also kein Einzelfall sein.