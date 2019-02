Tarifstreit Warnstreik am Hamburger Flughafen - Dutzende Flüge gestrichen

Der Montagmorgen ist für viele Geschäftsleute und Pendler ein wichtiger Reisetag. Wer vom Hamburger Flughafen starten oder dort landen will, muss jedoch mit Flugausfällen und Verzögerungen rechnen. Mehr als 50 Flüge wurden bereits gestrichen. Grund ist ein Warnstreik des Bodenpersonals.

Von 3 Uhr an legten die Mitarbeiter der Frühschicht ihre Arbeit nieder, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Ver.di am Montagmorgen. "Das sind aktuell bestimmt 150 Kollegen", berichtete sie. Zwischen 12 und 14 Uhr würden auch die Mitarbeiter der Spätschicht dazustoßen.

Die Gewerkschaft fordert für die fast 1000 Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste eine monatliche Tariferhöhung von 275 Euro. Die Bodenverkehrsdienste sind unter anderem für die Flugzeug- und Gepäckabfertigung sowie den Busverkehr zuständig.

Den ganztägigen Warnstreik hatte Ver.di erst am Sonntag kurzfristig angekündigt. Grund sei das unzureichende Arbeitgeberangebot in der laufenden Tarifrunde mit dem Arbeitgeberverband Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg (AVH), hieß es.

Update zum BVD-Streik:

Streikbedingt haben die Airlines bereits 58 von 388 Flügen gestrichen (Stand: 6:40 Uhr), die heute für Hamburg geplant waren. Zudem wurde der Pendelverkehr des Holiday Shuttles zwischen dem Parkhaus P9 und den Terminals 1 und 2 derzeit eingestellt. pic.twitter.com/nF4H2cbTWc — Hamburg Airport (@HamburgAirport) 4. Februar 2019

Tausende Reisende könnten betroffen sein. In Hamburg sind für Montag 388 Flüge geplant, darunter 194 Abflüge und 194 Ankünfte. 58 davon sind laut dem Flughafenbetreiber bereits gestrichen worden. Darunter 27 Ankünfte und 31 Abflüge, sagte eine Flughafensprecherin. "Da könnten auch noch welche hinzukommen."

Der Flughafen rät den Passagieren, ausreichend Zeit einzuplanen und das aufgegebene Gepäck auf ein Minimum reduzieren oder - wenn möglich - nur mit Handgepäck reisen. Denn zum Warnstreik sei unter anderem die Flugzeug- und Gepäckabfertigung aufgerufen.

DPA Schlange vor der Sicherheitskontrolle am Montagmorgen

Laut der Online-Auskunft des Flughafens zu den Abflügen sind von den Streichungen unter anderem Lufthansa-Verbindungen nach München und nach Frankfurt betroffen. Vor rund zwei Wochen hatte ein Warnstreik des Sicherheitspersonals am Hamburger Flughafen bereits zu erheblichen Beeinträchtigungen geführt.

"Die Menschen müssen überlegen, wie viel sie für ihr Ticket zahlen"

Der für die Bodenverkehrsdienste am Hamburger Flughafen zuständige Manager Christian Noack attackierte Ver.di wegen des aktuellen Warnstreiks scharf. "Dieser unangekündigte 24-Stunden-Streik ist zum jetzigen Stand der Tarifverhandlungen völlig überzogen und maßlos", sagte er. Die Arbeitgeberseite habe bereits für die nächste Verhandlungsrunde am Montag und Freitag dieser Woche ein überarbeitetes Angebot zugesagt und stehe auch dazu. "Ver.di fordert jedoch mehr, als die Bodenverkehrsdienste in angespannter Marktlage überhaupt erwirtschaften können."

Das sieht die Gewerkschaft anders. "In den Tarifverhandlungen wurde uns mitgeteilt, dass 140 Euro mehr pro Flieger verlangt werden müsste", sagte die Ver.di-Sprecherin. Bei durchschnittlich 124 Passagieren pro Flug sei das nur etwa ein Euro pro Fluggast, um die Forderungen der Gewerkschaft vollständig erfüllen zu können. "35 Leute sind mit der Abfertigung einer Maschine beschäftigt. Da müssen sich die Menschen auch mal überlegen, wie viel sie für ihr Ticket zahlen", sagte die Ver.di-Sprecherin.