Warnstreik am Dienstag In Frankfurt fällt jeder dritte Flug aus

Reisende, die einen Flug für Dienstag von einem deutschen Flughafen geplant haben, sollten besser umplanen: An acht deutschen Airports haben die Gewerkschaften Ver.di und DBB das Sicherheitspersonal zum Streik aufgerufen. Für Fluggäste bedeutet dies, dass Kontrollen außerhalb von Transitbereichen nicht besetzt sind und sie ihre Verbindung nicht erreichen können. Mindestens 220.000 Reisende könnten betroffen sein, schätzt der Flughafenverband ADV.

Allein am Frankfurter Flughafen wird daher nach derzeitiger Planung etwa jeder dritte Flug ausfallen - hier soll von 2 bis 20 Uhr gestreikt werden. Nach Angaben des Betreibers Fraport haben die Fluggesellschaften am größten deutschen Airport insgesamt bereits etwa 470 An- und Abflüge gestrichen. Geplant waren an dem Tag einem Fraport-Sprecher zufolge 1200 Flugbewegungen mit etwa 135.000 Passagieren am Flughafen. Fraport hatte Fluggäste frühzeitig aufgerufen, möglichst umzuplanen. Auch eine besonders frühe Anreise würde nichts bringen: Die Passagierkontrollen in Frankfurt sind in der Regel erst etwa zwei Stunden vor dem um 5 Uhr morgens endenden Nachtflugverbot geöffnet.

Ver.di fordert für die Kontrolleure und für die Flughafenbeschäftigten eine bundesweit einheitliche Bezahlung von 20 Euro pro Stunde. Das wäre ein Plus im teilweise hohen zweistelligen Prozentbereich - derzeit ist die Bezahlung je nach Region und Tätigkeit unterschiedlich. Die Arbeitgeber halten das für unrealistisch, sie bieten nach eigener Darstellung ein Plus von bis zu 6,4 Prozent. Vier bisherige Tarifrunden waren ergebnislos geblieben. Beide Seiten wollen am 23. Januar weiter verhandeln.

Erst am Donnerstag waren wegen des Warnstreiks des Sicherheitspersonals an den drei Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf und Stuttgart mehr als 600 Flüge gestrichen worden. Zehntausende Passagiere waren betroffen. Am Montag hatte das Sicherheitspersonal an den beiden Berliner Flughäfen die Arbeit niedergelegt.

Arbeitgeber: Streiks nur letztes Mittel

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) hat die Warnstreiks auf den Flughäfen als "völlig unverhältnismäßig" verurteilt. Ver.di schränke "mit voller Absicht die Mobilität Zehntausender nationaler wie internationaler Fluggäste und des Güterverkehrs ein", kritisierte BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. Ver.di verursache "einen massiven Schaden für unsere Volkswirtschaft".

So wie die Geltung von Tarifverträgen müssten auch Arbeitsniederlegungen berechenbar bleiben, sagte Kampeter. "Diese sogenannten Warnstreiks unterstreichen zum wiederholten Mal, dass wir einen gesetzlichen Rahmen für das Arbeitskampfrecht brauchen." Natürlich sollten Arbeitskämpfe zulässig bleiben, erklärte der BDA-Hauptgeschäftsführer. Sie seien aber gesellschaftlich und volkswirtschaftlich höchst unerwünscht und dürften daher immer nur das letzte Mittel der Auseinandersetzung sein.

Der erneute Streikaufruf sei notwendig geworden, weil der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) auf die bisherigen Warnstreiks nicht "mit einem verhandlungsfähigen Angebot reagiert" habe, hatte Ver.di-Verhandlungsführer Benjamin Roscher zuvor gesagt. DBB-Verhandlungsführer Volker Geyer kommentierte: "Die Arbeitgeber lassen uns mit ihrer Blockadehaltung leider keine andere Wahl."