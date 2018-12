Ausstand am Montag Bahn-Mitarbeiter sollen vor allem in Nordrhein-Westfalen streiken

Am Montag soll es losgehen - doch noch sind Umfang, Orte und Dauer des Warnstreiks der Eisenbahner nicht ganz klar. Den Ausstand hatte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) angekündigt, nachdem sie Tarifverhandlungen mit der Bahn am Samstag abgebrochen hatte.

Nach Informationen aus Gewerkschaftskreisen soll der angekündigte Streik ab Montagmorgen deutschlandweit sowohl S-Bahnen als auch den Regional- und Fernverkehr treffen. Man werde sich nicht nur auf wenige Abschnitte beschränken oder etwa S-Bahn oder Nahverkehrszüge ausklammern, sagten mit den Vorbereitungen Vertraute der Nachrichtenagentur Reuters. Es würden aber Schwerpunkte in einzelnen Regionen gesetzt. Damit müssen sich vor allem Pendler am Montagmorgen auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen.

Am Samstag hieß es aus Kreisen der EVG, dass am Montagmorgen Beschäftigte vor allem in Stellwerken und Werkstätten bundesweit ihre Arbeit niederlegen könnten. Die Aktion könnte demnach bis zum Mittag anhalten.

Die Deutsche Bahn rechnet mit einem eingegrenzten Schwerpunkt, wie das Unternehmen auf seiner Internetseite mitteilte: "Es ist aktuell ein Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen am Vormittag angekündigt, der voraussichtlich überregionale Auswirkungen haben wird." Das Unternehmen empfahl insbesondere Reisenden von und nach Nordrhein-Westfalen, bereits am Sonntag oder aber erst am Montag nach Streikende anzureisen.

Für Reisende mit Flexpreis- und Sparpreistickets mit Gültigkeit am Montag werde die Zugbindung aufgehoben, die Tickets könnten bereits am Sonntag genutzt werden. Reisende sollte sich vor Reiseantritt über ihre Verbindung hier informieren.

Kritik von den Grüne: Ticketwirrwarr entflechten

Die Tarifgespräche zwischen der Bahn und der EVG waren am Samstagmorgen in Hannover abgebrochen worden. In der niedersächsischen Landeshauptstadt verhandelt die Bahn parallel mit der Lokführergewerkschaft GDL. Auch hier wurde noch keine Einigung erreicht, die Gespräche sollen aber am Dienstag fortgesetzt werden.

Beide Gewerkschaften fordern 7,5 Prozent mehr Geld und den Ausbau eines 2016 vereinbarten Wahlmodells, bei dem Beschäftigte zwischen Lohnerhöhung, Arbeitszeitverkürzung und mehr Urlaub wählen können. Insgesamt geht es um rund 160.000 Beschäftigte.

Seit Sonntag gilt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn. Er kommt für die Kunden mit einer Ausweitung des Angebots, aber auch mit höheren Preisen daher (mehr zu den einzelnen Maßnahmen und Preiserhöhungen lesen Sie hier). Von den Grünen kam scharfe Kritik am Ticketsystem und den Unternehmensstrukturen. "Das Ticketsystem versteht kaum ein Fahrgast", erklärte Fraktionschef Anton Hofreiter. Zudem würden Steuergelder von ineffizienten Strukturen verschlungen.

"Die Anzahl der neuen Züge kann man an einer Hand ablesen", kritisierte Hofreiter. Gebraucht werde ein Neustart für die Bahn. Bundesregierung und Bahnvorstand müssen "das zersplitterte Zuständigkeits-Chaos von vielen kleinen Tochtergesellschaften" beenden. Nur so könnten das Schienennetz und das Wagenangebot rasch auf Vordermann gebracht werden.

Außerdem sei es höchste Zeit, "das Ticketwirrwarr zu entflechten". "Das günstigste Ticket muss jeder auf einen Blick erfassen können - am Automaten und im Internet", forderte Hofreiter. Um Tickets günstiger zu machen, wolle seine Partei den Mehrwertsteuersatz auf Bahn-Tickets auf sieben Prozent senken.