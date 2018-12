Streiks bei Bahn Das sind die Rechte von Reisenden

Der Warnstreiks der Eisenbahner hat die Reisepläne vieler Passagiere durcheinander gebracht. Die Deutsche Bahn hat aufgrund der Ausfälle und Verspätungen die Gültigkeit der Tickets angepasst:

Im Fernverkehr sollen alle für Montag gekauften Tickets bis zum Sonntag gültig bleiben, wie die Bahn mitteilte. Für bestimmte Spartickets werde zudem die Zugbindung aufgehoben. Wer wegen des Streiks von der Bahn auf andere Verkehrsmittel umsteigen will, kann sich Zugticket und Reservierung in jedem DB-Reisezentrum ohne weitere Kosten erstatten lassen.

Darüber hinaus können Bahnkunden generell bei Verspätungen eine Entschädigung oder Erstattung fordern:

Ab einer Stunde Verspätung am Zielort gibt es 25 Prozent vom Ticketpreis zurück,

bei mehr als zwei Stunden erhalten Kunden die Hälfte des Preises,

Inhaber einer Bahncard 100 für die zweite Klasse bekommen ab 60 Minuten Verspätung zehn Euro erstattet. Für Bahncard-100-Inhaber der ersten Klasse werden pauschal 15 Euro erstattet.

Obwohl auch der Nahverkehr betroffen sein kann, stehen S-Bahn-Kunden schlechter da. Lediglich 1,50 Euro gibt es in der zweiten Klasse ab 60 Minuten Verspätung. Und: Die Beträge werden erst ab vier Euro ausgezahlt. Auch wer in der ersten Klasse S-Bahn fährt, erreicht diese Marke nicht: Dort erhalten Kunden 2,25 Euro für 60 Minuten Verspätung. De facto gilt die Entschädigung also fast nur für Kunden mit Zeitkarten, die mehrfach in Streiks geraten.

Wie Sie Ihre Entschädigung erhalten, lesen Sie hier.