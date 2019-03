Messe ITB und der Massentourismus Oder soll man es lassen?

Was für eine Zahl: 1,5 Milliarden Menschen werden in diesem Jahr verreisen, also ein Fünftel der Weltbevölkerung.

Zu dieser gigantischen Relation passen diese Zahlen aus Berlin: Dort eröffnet am Dienstagabend Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Internationale Tourismus-Börse (ITB), mit rund 10.000 Ausstellern aus fast allen Ländern der Welt die führende Messe der Reiseindustrie. Ab Mittwochmorgen gehören die Messehalle dann Zehntausenden Fachbesuchern, die Stimmung dürfte gut sein.

Keine politische Krise oder etwa ein weiterer Terroranschlag belasten die Branche in diesem Jahr. Vielmehr steigen in einigen Ländern nach schwierigen Jahren wieder oder weiter die Besucherzahlen: in der Türkei, in Ägypten und Tunesien. Am Wochenende dann werden Privatbesucher zwischen den Ständen in 26 Hallen flanieren, die mit Postern und Personal in den jeweiligen Landestrachten Spaß, Abenteuer und Kulturerlebnisse verheißen.

Kernthemen sind akute und langfristige Probleme des Tourismus wie Overtourism, Brexit und das Flugchaos des vergangenen Sommers in Europa. Auf einem begleitenden Kongress wird auch diskutiert, inwieweit Touristikunternehmen Verantwortung für den Klimawandel, für Menschenrechte und etwa Meeresverschmutzung übernehmen müssen. Was können und sollten Veranstalter, Hotels und Verkehrsunternehmen zur Lösung dieser Menschheitsprobleme beitragen?(Lesen Sie mehr zu den Themen in der Fotostrecke.)

Dürfen wir alle in Anbetracht des 1,5 Grad-Ziels in Zukunft noch so reisen wie bisher? Müssten nicht alle viel weniger fliegen, um den Klimawandel zu bremsen? Weiter wie bisher, das führe in den Abgrund, wie die ITB-Verantwortlichen auf der Messe-Website feststellen. Wie stark in die touristische Entwicklung muss die Politik eingreifen und kann Auswüchse verhindern? In Deutschland fordert der Branchenverband BTW die Regierung zu einer stärkeren Fokussierung auf den wichtigen Wirtschaftsfaktor Tourismus auf.

"Andere Länder haben einen Tourismusminister. Wir bräuchten das auch", sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Michael Frenzel, der Zeitung "Die Welt". "Das Mindeste wäre aber, dass das Thema Tourismus in der Bundesregierung gebündelt und zentral behandelt wird. Derzeit sind bis zu acht Ministerien mit den Belangen dieser Branche beschäftigt." Der Tourismus sei eine Schlüsselbranche und müsse als solche behandelt werden, sagte Frenzel.

Partnerland Malaysia: Irritation zum Auftakt

Zum Auftakt der Messe sorgte das Partnerland Malaysia für Verständnislosigkeit. Die Frage, ob das Reisen in dem Land für Juden und Homosexuelle sicher sei, wollte Tourismusminister Datuk Mohammaddin bin Ketapi auf einem Podium nicht beantworten. Die ITB sei dafür nicht das richtige Forum. Auf eine weitere Nachfrage sagte er zum Thema Homosexualität: "Ich glaube, wir haben so etwas nicht in unserem Land." Im Januar hatte Malaysia angekündigt, keine Sportereignisse mit israelischen Teilnehmern mehr ausrichten zu wollen. Der Grünen-Politiker Volker Beck warf der Regierung eine Politik gegen Homosexuelle und Juden vor.

Die deutsche Tourismusbranche war Anfang des Jahres noch gedämpfter Stimmung - auch wenn sie sich zum Start der Reisemesse wieder optimistisch gibt: Der Beginn des Reisejahres 2019 verlief mit einem Umsatzminus im Januar von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat enttäuschend. Die Ursache ist unklar: "Irgendetwas hält viele Kunden davon ab, jetzt ihren Sommerurlaub zu buchen", sagt René Herzog, Chef der DER Touristik Zentraleuropa vor der ITB. "Es ist vermutlich die Wirkung des Rekordsommers 2018 in Deutschland." Die Branche rechnet "dennoch mit einer leichten Steigerung im unteren einstelligen Prozentbereich", sagt der Präsident des Reiseverbandes DRV, Norbert Fiebig.

Das Lieblingsziel der deutschen Urlauber bleibt im Sommer 2019 - Deutschland. Besonders gefragt hierzulande ist bislang auch die Türkei, ebenso wie Ägypten, Tunesien, Bulgarien und Kroatien. Wachstumstreiber seien zudem Kreuzfahrten, sagte Fiebig. Spanien liegt zum Teil noch unter den Erwartungen.

Der drohende Brexit immerhin hält Deutsche bisher nicht von Buchungen für Großbritannien ab - das zeigen die Zahlen der Veranstalter. Vor allem das schwache Pfund lockt zurzeit, das Trips für Reisende aus dem Euro-Raum tendenziell günstiger macht. Wie groß die Auswirkungen des EU-Ausstiegs auf den Reiseverkehr sein werden, ist dagegen noch unklar. Auch dies wird ein breit diskutiertes Thema auf der ITB sein.