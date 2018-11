Westjordanland Airbnb streicht Angebot in jüdischen Siedlungen

Wer eine Unterkunft im Westjordanland suchte, wurde bisher bei Airbnb auch in jüdischen Siedlungen fündig. Diese etwa 200 Angebote in von Israel besetzten Gebieten Palästinas will das US-Unternehmen in den kommenden Tagen streichen.

"Wir haben beschlossen, dass wir die Angebote in israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland entfernen, die im Zentrum des Streits zwischen Israelis und Palästinensern stehen", teilte Airbnb mit. Viele der Israelis in den Siedlungen gaben auf Airbnb als Ort ihrer Unterkunft "Israel" an - obwohl das Westjordanland zusammen mit dem Gazastreifen die Palästinensischen Autonomiegebiete bildet.

Der Zimmervermittler steht wegen dieses Angebots seit Jahren in der Kritik. "Das US-amerikanische Gesetz erlaubt Firmen wie Airbnb in diesen Gebieten ihr Geschäft zu betreiben", teilte das Unternehmen mit. Viele seien jedoch der Ansicht, dass "Unternehmen dort kein Geld verdienen dürfen, wo Menschen vertrieben wurden. Andere glauben, dass Unternehmen ihr Geschäft nicht von diesen Regionen abziehen sollten."

Für Oded Revivi, Bürgermeister der jüdischen Siedlung Efrat und Vertreter des Siedlerverbands Yesha, steht die Entscheidung der Plattform im Widerspruch zum Motto der Website: Airbnb helfe "Menschen in so vielen Orten auf der Welt wie möglich zusammenzubringen". So würde das Unternehmen sich in Politik verwickeln, was dem eigentlichen Zweck entgegenstehe, sagte Revivi zu Reuters.

Von der israelischen Regierung und den palästinensischen Behörden gibt es laut Reuters bisher keine Stellungnahme. Im Westjordanland leben etwa 500.000 Israelis und mehr als 2,6 Millionen Palästinenser.