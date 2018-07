Müffelstopp Wien verbietet Wurst in der U-Bahn

Man fragt sich ja, was Leute reitet, die ganze Mahlzeiten in der Bahn auspacken: Pommes, Döner, Pizza, gebratene Nudeln, Burger, Currywurst, Leberkäs-Semmeln. Nichts, was es nicht zu riechen gibt. Tsatsikigetropfe und Ketchupgeschmiere inklusive.

Einige Städte wie Berlin oder Singapur sorgen schon länger dafür, dass Passagiere ihre öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr zu Speisewagen umfunktionieren. Nun zieht auch die Wiener Verwaltung nach. Stark riechende Gerichte sollen ab September verboten werden - zunächst auf der Linie U6. Mit der Maßnahme soll auch der Reinigungsaufwand in den Zügen reduziert werden.

"Das Thema Essen ist seit Jahren ein viel diskutiertes, mit Appellen sind wir da nicht wirklich weitergekommen, und daher werden wir nun erstmals den Schritt eines Verbots gehen", teilte die zuständige Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) mit. "Die Fahrtdauer in der U-Bahn liegt im Durchschnitt bei rund zehn Minuten." Es sei daher zumutbar, "die wenigen Minuten ohne stark riechende Speisen auszukommen".

Anders geht es den Pendlern in größeren Städten. Londoner zum Beispiel sitzen täglich wesentlich länger in der Tube - und sollen dort weiter essen und trinken können. Erst im vergangenen Jahr hat sich die zuständige Verkehrsgesellschaft Transport for London gegen ein generelles Speiseverbot in der Tube ausgesprochen. Allerdings solle man doch - bitte schön - an seine Mitfahrer denken.