Neue Billigstrecken Wizz Air fliegt ab Mai vom Frankfurter Flughafen

Künftig wird es vom Frankfurter Flughafen täglich eine Low-Cost-Verbindung nach Sofia sowie eine nach Budapest geben. Die ungarische Fluggesellschaft Wizz nimmt Deutschlands größtes Drehkreuz in ihr Streckennetz auf. Ab 22. Mai soll es Unternehmensangaben zufolge jeden Tag in die bulgarische Hauptstadt gehen, ab 15. Dezember nach Ungarn.

Wizz Air fliegt in Deutschland bislang vorwiegend kleinere Flughäfen an, war aber mit knapp 23 Millionen Passagieren im vergangenen Jahr Marktführer unter den Billigfluganbietern Osteuropas. Insgesamt verbindet die Airline jetzt 137 Ziele in 40 Ländern.

Mit dem neuen Angebot ab Frankfurt fliegt Wizz Air nun auf 78 Strecken von elf deutschen Flughäfen. Im vergangenen Jahr beförderte die Airline auf den deutschen Strecken 2,7 Millionen Passagiere, wie das Unternehmen mitteilt. Das bedeutet ein Wachstum von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Ärgernis für Lufthansa

Die Lufthansa bekommt also an ihrem Heimatflughafen noch mehr Konkurrenz. Wizz Air ist der zweite Billigflieger, der von Frankfurt starten wird. Ryanair, Europas größte Airline, wird dort bereits ab März zwei Maschinen stationieren.

Die Entscheidung der Iren löste einen Streit zwischen Fraport und der Lufthansa aus. Die Airline wirft dem Flughafenbetreiber vor, Ryanair mit einem unfairen Gebührenrabatt nach Frankfurt gelockt zu haben. Fraport betonte hingegen, dass der Nachlass zeitlich begrenzt sei und alle neu startenden Gesellschaften an dem Flughafen einen Anspruch darauf hätten.

Frankfurt galt lange wegen hoher Gebühren und komplizierter Abläufe als schwieriges Pflaster für Billigflieger. Mit einer neuen, vom Land Hessen genehmigten Gebührenordnung ist der Betreiber Fraport neuen Anbietern aber deutlich entgegengekommen und bietet ihnen Einstiegsrabatte.

Fraport will wegen des langsamen Wachstums der Lufthansa mehr Billigflieger in den Flugplan nehmen. "Wir freuen uns sehr, mit Wizz Air ab Mai diesen Jahres die größte Low-Cost-Airline Mittel- und Osteuropas hier in Frankfurt begrüßen zu können", sagte Fraport-Vertriebsleiter Winfried Hartmann. Die Entscheidung der Wizz Air mache deutlich, dass Frankfurt auch für Billigflieger interessanter sei. "Wir wünschen Wizz Air many happy landings at FRA!"

Europas Billigflieger bauen ihre Verbindungen derzeit stark aus. Airlines wie Eurowings und bald auch Norwegian Air setzen künftig auch auf die Langstrecke - etwa mit Flügen in die USA für unter hundert Euro.