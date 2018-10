"Women only"-Trend Mallorca eröffnet erstes Hotel nur für Frauen

Auf der Ferieninsel Mallorca soll im April 2019 das erste Frauenhotel eingeweiht werden. Die Herberge der Hotelkette Som mit 39 Zimmern wird im Küstenort Porto Cristo rund 60 Kilometer östlich der Hauptstadt Palma eröffnet.

In dem Hotel sollen Urlauberinnen ganz unter sich bleiben können: "Es geht uns nicht darum, uns in irgendeiner Form für Frauenrechte oder den Feminismus einzusetzen", sagte Som-Chef Joan Enric Capellá der "Mallorca Zeitung". "Sondern darum, eine steigende Nachfrage zu befriedigen."

Immer mehr Frauen verreisten allein oder in rein weiblichen Gruppen, sagte Capellá. Und manchmal wollten diese Frauen unter sich bleiben. "Wir Männer merken das manchmal vielleicht gar nicht, aber wenn eine Frau einen Raum betritt, richten viele Männer ihren Blick auf sie. Ein Großteil der Frauen empfindet das als Angriff", sagte er.

Man wolle daher für das "Som Dona" auch rein weibliches Personal einstellen. Außerdem sei das Hotel ausschließlich von Frauen geplant worden. Das Haus werde nur für Frauen im Alter ab 16 Jahren buchbar sein - ein sogenanntes Adult-Only-Hotel also.

Wird es bald auch ein Männer-Hotel auf Mallorca geben?

Anfangs hatte Som ein Hotel ausschließlich für lesbische Frauen geplant. Die Gründerin des lesbischen Ella-Festivals auf Mallorca, Kristin Hansen, habe aber davon abgeraten, sagte der Som-Präsident.

Wird es bald auch ein Männer-Hotel auf Mallorca geben? "Wenn es eines Tages diesen Trend geben sollte, kann ich mir das auch vorstellen", sagte Capellá. "Derzeit gibt es ihn aber nicht."

Der Trend "Women only" beschränke sich nicht nur auf Hotels. Es gebe inzwischen auch Fitnessstudios oder Co-Working-Büros nur für Frauen. "Wir haben die weiblichen Gäste in unseren Hotels befragt, ob sie in einem reinen Frauenhotel Urlaub machen würden", sagte Capellá. "Eine überwältigende Mehrheit hat mit Ja geantwortet."

Es zeichnet sich tatsächlich ein Trend ab. In Großstädten wie Hamburg oder New York gibt es längst Hotels nur für Frauen. Aber auch im Ostseebad Nienhagen können Frauen ganz unter sich Urlaub machen. In vielen Hotels weltweit gibt es immerhin "Women only"-Etagen.

Die US-Amerikanerin Kristina Roth kaufte sogar eine ganze Insel nur für Frauen: In Finnland können sich Frauen nun auf "Super She Island", einer 3,4 Hektar großen Insel rund 90 Minuten von Helsinki entfernt, ohne Männer erholen.