Zugfahrt durch die USA Wohin reist du, so im Leben?

Tamara Lush hatte einen Notizblock, einen Computer und zwei Fragen im Gepäck, als sie Mitte Januar in Orlando in den Zug stieg. 15 Tage lang wollte sie die USA auf Gleisen bereisen und dabei mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch kommen.

"Wohin reist du mit diesem Zug? Und wohin reist du in deinem Leben? Das wollte ich von den Leuten wissen", sagt die Journalistin, die für die amerikanische Nachrichtenagentur Associated Press (AP) arbeitet.

Neun Antworten hat sie nun veröffentlicht. "Allerdings gibt es Dutzende andere Menschen, die ich traf, über die ich aber nicht geschrieben habe." Zum Beispiel Simone Wolf, eine Deutsche, die seit 18 Monaten in den Zügen von Amtrak, dem amerikanischen Eisenbahnunternehmen, unterwegs war. Lush traf sie am zweiten Tag ihrer Reise - und erfuhr, was Wolf am Bahnfahren in den USA begeisterte.

"Die Welt ist gut"

"Das Wichtigste, was ich auf meinem Trip gelernt habe: zu vertrauen. Nichts ist so schlecht, wie es in der Schule, in den Nachrichten, im Fernsehen oder auf dem Computer den Anschein macht", sagt Wolf. "Die Welt ist gut."

Keine üble Erkenntnis - gerade in diesen Tagen, in denen ihr Land so "gespalten" sei, findet Lush. Sie schwärmt von Menschen, die einer jungen Frau mit Kleinkind und Karre in einem Schnellzug in Oakland ihre Hilfe anbaten. Von dem höflichen Mann aus San Francisco, der sich so überschwänglich bedankte, weil er ihr Handy benutzen durfte, um seinen Sohn anzurufen. Und von Menschen, die so derartig "energisch das Glück suchen".

Lesen Sie hier die Geschichten der Menschen im Amtrak-Zug:

Acht Reisende, acht Träume Wohin reist du mit diesem Zug? "Ich fahre gerade nach Kalifornien", sagt Sabrina Feldman, 19, aus Clive in Iowa. "Ich will mich an einer Kosmetikschule in Los Angeles einschreiben. Aber erst mal muss ich Geld verdienen, um mir eine Wohnung leisten zu können." Und wohin reist du in deinem Leben? "Ich bin schon aufgeregt, wenn ich mir meine eigenen Haare mache. Aber ich liebe es noch mehr, wenn ich dafür sorgen kann, dass andere Menschen sich schön fühlen. Eines Tages möchte ich meinen eigenen Salon eröffnen. In einer Großstadt bin ich noch nie gewesen. Wo ich herkomme, gibt es Kornfelder, Vieh und freundliche Menschen. Nun bin ich gespannt, wie es in Los Angeles sein wird. Man hört ja oft, dass die Leute in der Stadt nicht so nett sind. Aber ich habe keine Angst." Wohin reist du mit diesem Zug? "Wir kommen gerade aus New York City und fahren nun nach Hause", sagt Mike Jarboe (r.), 63, aus Clifton Park, New York. Sein Kumpel Paul Draper (l.), 59, hatte ihn zum Arzt begleitet, einem Onkologen. Jarboe hat Bauchspeicheldrüsenkrebs und steht kurz vor einer Operation. "Ich habe Glück", sagt er. "In vielen Fälle ist das gar nicht mehr möglich." Und wohin reist du in deinem Leben? "Ich genieße mein Leben", sagt Jarboe, der im Zug Geige spielt und dabei von seinem Freund auf dem Banjo begleitet wird. Sie spielen Square-Dance-Musik aus den Appalachen. "Ich bin Ende 2015 in Rente gegangen und habe neun Monate später von meiner Krankheit erfahren. Ich bin wild entschlossen, den Krebs zu besiegen. Paul ist ein toller Freund, der mir heute zur Seite stand. Es ist besser, jemanden beim Arztgespräch dabei zu haben - speziell, wenn es um Krebs geht. Da dreht sich dein Kopf Millionen Meilen pro Stunde, du brauchst jemanden, der sich Notizen macht. Heute war ein toller Tag." Wohin reist du mit diesem Zug? "Ich fahre zu meiner Freundin in Chicago", sagt Everett Grant, 34, New York. "Ich werde sie überraschen. Ich liebe es, ihr Streiche zu spielen." Die beiden haben sich über Facebook kennengelernt. Und wohin reist du in deinem Leben? "Ich werde meiner Freundin einen Heiratsantrag machen und nach Chicago ziehen", sagt der Ingenieur. "Ich habe ein Jobangebot, von dem sie nichts weiß - es ist Zeit für eine Veränderung. In jeder Beziehung solltest du jedes Jahr etwas Neues machen. Ich bin eher introvertiert, ich rede nicht viel. Dieses Gespräch ist ein Geschenk. Aber ich versuche etwas Neues jeden Tag. Wir haben ein neues Jahr, einen neuen Präsidenten. Trump ist da und ich hoffe, er öffnet sein Portemonnaie für uns." Wohin reist du mit diesem Zug? "Wir fahren ins Disneyland", sagt Pam Bush, 54, Landwirtin aus Oregon. Sie ist unterwegs mit Tyson, Ethan und Riley, den Kindern ihres drogenabhängigen Neffen. Und wohin reist du in deinem Leben? "Mein Ziel ist, dass es diesen Kindern gut geht. Ich ziehe sie groß, weil ihr Vater es nicht gepackt hat. Die Crystal-Meth-Seuche ist im ganzen Land, kann jeden Typus Familie treffen. Diese Kinder hier haben eine Menge durchgemacht. Ich sorge nun für sie. Sie sind großartig. Mein Mann und ich haben immer geschuftet, aber wenn die Schule aus ist, kümmere ich mich nun um die Kinder. Das erdet mich, es bringt mich weg von allem anderen. Sie sind für mich das Allerwichtigste. Ich hätte nie gedacht, dass mein Leben diese Wendung nehmen würde." Wohin reist du mit diesem Zug? "Meine Tochter lebt in Wyoming. Sie hat ein drei Wochen altes Baby, das ich knuddeln möchte", sagt Machelle Lowe, 45, Hospizmitarbeiterin aus Mount Pleasant in Iowa. Und wohin reist du in deinem Leben? "Ich habe gerade erst erfahren, dass ich Krebs habe - ein Muttermal, das ich schon mein Leben lang habe, war in letzter Zeit größer geworden. Die Krankheit ist fortgeschritten, wahrscheinlich schon in meinen Lymphknoten, vielleicht in meinen Lungen. Es war wohl unvernünftig, so kurz vor der Behandlung in den Zug zu steigen. Aber diese Reise bedeutet mir alles. Ich möchte das Baby in meinen Armen halt." Wohin reist du mit diesem Zug? "Ich bin hier am Bahnhof von El Paso, um meine Großeltern zu verabschieden", sagt Tereseta Esqueda, 22, Studentin an der University of Texas. "Sie leben eigentlich in Juarez, Mexiko, reisen aber nun erst mal zu einer Tante in Texas weiter." Und wohin reist du in deinem Leben? "Ich möchte meine Ziele erreichen: Grafikdesignerin werden, mit einem eigenen Business. Manchmal stehe ich mir selbst im Wege, bin zu schüchtern. Ich sorge mich gerade ziemlich um Amerikas Zukunft. Das Thema Mauer ist wirklich beängstigend. Es wäre nicht nur eine Mauer zwischen den USA und Mexiko - es wäre die Spaltung der Welt. Ich möchte nicht von meiner Familie getrennt sein. " Wohin reist du mit diesem Zug? "Ich reise zusammen mit zwei Freunden nach Glenwood Springs in Colorado", sagt Tom Schultz, 68, aus Watertown, Winsconsin. "Es ist ein Yuppie-Ort: Du steigst aus dem Zug aus, und 100 Meter weiter ist das Hotel mit Mikrobrauerei und Thermalwasserpool. So einen Trip unternehme ich jedes Jahr im Januar, eine Art Jungbrunnenkur in der dunklen Jahreszeit." Und wohin reist du in deinem Leben? "Zurücklehnen und das Leben genießen - das geht super im Zug. Ich liebe es, mit der Bahn zu verreisen - wer Zeit hat, sollte Zug fahren. Es ist eine gute Gelegenheit, aus dem Hamsterrad auszusteigen. Für mich bedeutet es aber noch mehr. Ich bin drei Blocks von einem Bahnhof entfernt aufgewachsen. Der war für uns Kinder wie ein Spielplatz. Die ratternden Züge, das Pfeifen der Lok - diesen Lärm hab ich nie wahrgenommen. Er ist Teil von mir. Ich bin ein echter Bahn-Freak." Tamara Lush: Ihr Interviewprojekt nennt die AP-Korrespondentin "Tales from a Train" - Märchen aus dem Zug. Zwei Frauen genießen im Zug California Zephyr den Blick auf die Berge der Sierra Nevada. "Tales from a Train" entstand im Rahmen eines Kreativprogramms, zu dem das Bahnunternehmen Amtrak 24 Schriftsteller eingeladen hatte.

Was all die Menschen gemeinsam hatten, mit denen Lush gesprochen hat? "Sie versuchen, ihr Leben zu genießen - sei es, weil ihre Tage aufgrund einer Krebsdiagnose gezählt waren. Oder weil es einfach großartig ist, seine Fernbeziehung mit einem Besuch inklusive Heiratsantrag zu überraschen."

Ihr Interviewprojekt nennt die AP-Korrespondentin "Tales from a Train" - Märchen aus dem Zug. Es entstand im Rahmen eines Kreativprogramms, zu dem Amtrak 24 Schriftsteller eingeladen hatte. Sie sollten sich beim Reisen mit dem Zug ihren neuesten Werken widmen. Lush, die auch Bücher schreibt, erstellte nicht nur ihre Reise-Porträts, sondern arbeitete auch an einem neuen Liebesroman.