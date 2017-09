Angebliche Piloten-Revolte Air Berlin streicht Dutzende Flüge

Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin streicht am Dienstag weitere Flüge und verweist dabei auf "operative Gründe". Betroffene Fluggäste rief die Airline auf ihrer Internetseite auf, nicht zum Flughafen zu kommen und sich stattdessen an die Hotline zu wenden. Entstandene Mehrkosten könnten später geltend gemacht werden.

"Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für unsere Gäste", sagte eine Sprecherin. Das Unternehmen bat Passagiere, vor der Anfahrt zum Flughafen den Status ihres Fluges unter www.airberlin.com/fluginfo zu prüfen. Dort waren am Dienstagmorgen allein in Berlin-Tegel 19 Flüge als gestrichen gemeldet, am Flughafen Düsseldorf waren es 15.

Wie viele Flüge insgesamt ausfallen, teilte Air Berlin zunächst nicht mit. Nach SPIEGEL-Informationen sollen sich rund 250 Mitarbeiter krankgemeldet haben.

Die "Bild"-Zeitung berichtet über eine "Piloten-Revolte", weil Verhandlungen zum Übergang von 1200 Air-Berlin-Piloten auf den potenziellen neuen Käufer von der Geschäftsführung abgebrochen worden seien.

Interessenten für Air Berlin können bis zum 15. September abgegeben werden. Eine Entscheidung über den Verkauf der Airline könnte schon am 21. September fallen.