Strecke Berlin-München Erste ICE-Testfahrten auf neuer Trasse

Der Bau der neuen ICE-Strecke Berlin-München hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Mit der technischen Fertigstellung der Hochgeschwindigkeitsstrecke durch den Thüringer Wald wurde der teuerste und aufwendigste Abschnitt dieses Bahn-Großprojektes bewältigt. Nach jahrelangen Bauarbeiten erfolgt nun der feierliche Lückenschluss an der bayrisch-thüringischen Grenze.

Die Strecke führt von der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt ins oberfränkische Ebensfeld und ist 107 Kilometer lang. Auf Thüringer Seite mussten auf rund 72 Kilometern und in Bayern auf 35 Kilometern neue Gleise verlegt werden.

Was das alles zum Großbauprojekt macht, ist die Landschaft des Thüringer Waldes, die den Bau der Trasse zu einer ingenieurtechnischen Herausforderung gestaltete. So führt die Neubaustrecke fast zur Hälfte durch Tunnel oder über Talbrücken. Insgesamt mussten 29 Brücken errichtet und 22 Tunnel gebohrt werden. Beim Bau des rund acht Kilometer langen Bleßbergtunnels in Thüringen entdeckten die Bauarbeiter zudem eine Tropfsteinhöhle.

Thüringer Bauabschnitt vor ersten Testfahrten ICE in München: Die gesamte Strecke Berlin-München soll zum Fahrplanwechsel 2017 in Betrieb genommen werden. Im Oktober beginnen die Testfahrten auf dem besonders aufwändigen Streckenabschnitt durch den Thüringer Wald. Der ICE-Tunnel Silberberg ist mit 7.391 Metern Länge der längste, der für die neue Teilstrecke gebohrt wurde. Er ist aber auch nur einer von 22, was den Aufwand des Mammutprojektes klarmacht. Die Saale-Elster-Talbrücke: Auch diese, bereits seit Ende 2015 eröffnete Brücke ist Teil der neuen ICE-Trasse. Mit 8614 Metern ist sie die längste Eisenbahnbrücke Deutschlands - und nur eine von 29 Brücken, die für die neue Strecke gebaut wurden. Generationenwechsel: Seit fast 26 Jahren rasen ICE-Hochgeschwindigkeitszüge (rechts: die Generation ICE 3) durch Deutschland. Ende 2015 stellte die Bahn die neuen ICE 4-Züge vor. Auch die befinden sich noch in der Erpobung: Die ersten neuen Raser sollen Ende nächsten Jahres in den Regelbetrieb gehen - passend zur erwarteten Eröffnung der neuen Trasse Berlin-München.

All das ist nun formell fertig, muss aber auf Herz und Nieren geprüft werden: Es wird noch bis Ende des nächsten Jahres dauern, bis ICE-Züge auf der neuen Strecke den Regelbetrieb aufnehmen können. Der zweigleisige, elektrifizierte Abschnitt wird erst mit der gesamten Strecke Berlin-München zum Fahrplanwechsel 2017 in Betrieb genommen.

Geplant sind bis dahin zahlreiche Tests. So sollen Mitte Oktober die ersten Probe- und Messfahrten beginnen. Außerdem müssen die Lokführer geschult werden.

Die Strecke ist auf Geschwindigkeiten bis zu 300 km/h ausgelegt; die Fahrzeit zwischen Berlin und München sinkt von derzeit sechs auf künftig rund vier Stunden. Die Fahrt von Erfurt nach München soll dann zweieinhalb Stunden dauern.

Was sagen Umweltschützer zu der Trasse durch den Thüringer Wald?

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Thüringen hält die Bahntrasse durch den Thüringer Wald aufgrund der massiven Einschnitte in das Landschaftsbild für äußerst fragwürdig. "Das Projekt ist auch verkehrspolitisch völlig unsinnig", kritisiert BUND-Landesgeschäftsführer Burkhard Vogel unter anderem mit Blick auf Weimar und Jena, die dadurch zunächst vom Fernverkehr abgekoppelt würden.

Der BUND hatte nach eigenen Angaben in den Neunzigerjahren gegen den Planfeststellungsbeschluss geklagt, war damit aber vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gescheitert.

Der Aus- und Neubau dieser Verbindung gehört zu einem der größten und umfangreichsten Verkehrsprojekte seit der Deutschen Einheit. Die Kosten für das gesamte Vorhaben beziffert die Bahn auf zehn Milliarden Euro.

Die Trasse durch den Thüringer Wald ist das zweite und letzte Neubaustück, welches jetzt weitgehend fertiggestellt ist. Bereits im vergangenen Jahr nahm die Bahn die 123 Kilometer lange Strecke Erfurt-Leipzig/Halle in Betrieb. Damit halbierte sich die Fahrzeit auf diesem Abschnitt. Schon 2006 war der Ausbau der 187 Kilometer langen Strecke zwischen Halle/Leipzig und Berlin abgeschlossen worden.

Die derzeit zweigleisige Strecke zwischen Ebensfeld und Nürnberg muss noch für Hochgeschwindigkeiten fit gemacht werden. Sie wird derzeit viergleisig auf bis zu 230 km/h ausgelegt. Ferner geht der Ausbau der Bahnknoten Erfurt, Halle und Leipzig weiter.