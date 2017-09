Berlin Tegel unpünktlichster Flughafen in Deutschland

Berlin-Tegel ist der unpünktlichste Flughafen Deutschlands. Zwischen Januar und Juli dieses Jahres waren 29,3 Prozent aller Starts und Landungen um mehr als 15 Minuten verspätet. Laut "Bild am Sonntag" (BamS) schnitt auch der zweite Berliner Flughafen schlecht ab. Schönefeld landete mit 23 Prozent Verspätungen auf dem 14. Platz. Zu diesen Ergebnissen kommt der Flughafenverband ADV, die von der "BamS" ausgewertet wurden.

Wegen des hohen Verkehrsaufkommens haben es Großstadtflughäfen generell schwerer, den Zeitplan einzuhalten. So liegt Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt am Main auf Rang 15. Auch in München, zweitgrößter Flughafen des Landes, starten 20,2 Prozent aller Flüge verspätet.

Bessere Werte erzielen besonders kleinere Standorte. In Düsseldorf-Weeze starten über 87 Prozent der Maschinen pünktlich. Mit 82,8 Prozent schneidet Stuttgart als einziger Großstadt-Flughafen mit einem positiven Ergebnis ab.