Den Schwarzwald neu entdecken Into the wild

Als das eiskalte Wasser in seine Wathose drang, wurde Klaus Echle leicht panisch. Er riss die Kamera hoch. "Soll man eher auf seine Fotoausrüstung aufpassen oder darauf, nicht abzusaufen", beschreibt er das Dilemma der Situation in einem Schwarzwälder Karsee. Getarnt von einem schwimmenden Versteck, hatte er sich gerade seinem Zielobjekt angenähert: einem Zwergtaucher, einem "extrem scheuen, nur faustgroßen" Wasservogel.

Herr Echle, was ist Glück für Sie? "Je schwieriger die Tierarten zu fotografieren sind, desto glücklicher bin ich, sie gefunden zu haben", sagt der 52-Jährige. Dann lacht er: "Und wenn man in seinem Tarnversteck absäuft, dann ist es Glück, wenn man am Ende einen warmen Kaffee bekommt." Das Foto des kleinen Zwergtauchers zeigt nichts von der Dramatik: Der schwarzbraune Vogel hockt gelassen auf seinem Nest im hellgrünen Weidengebüsch, den Kopf mit den rostroten Wangen zum Fotografen gedreht.

Klaus Echle/ Knesebeck Zwergtaucher

Klaus Echle und Joachim Wimmer haben zwei Jahre lang im erst 2014 eröffneten Nationalpark im Nordschwarzwald fotografiert. Wenn ihnen ihre Jobs als Förster und Umweltingenieur Zeit ließen, streiften sie tagelang durch Wälder, liefen auf stundenlangen Touren mit bis zu 20 Kilogramm Fotoausrüstung über Hochflächen, zu Seen und Felsen. 30.000 Fotos entstanden dabei, 150 schafften es in den Bildband "Nationalpark Schwarzwald", der im Verlag Knesebeck erschienen ist.

Wie, Herr Echle, wie erwischt man denn wilde Tiere mit der Kamera? "Man braucht einen langen Atem", sagt er, "viel Geduld." Man müsse immer wieder die Orte aufsuchen, an denen sich etwa Füchse zeigen. Tag für Tag, immer wieder zur gleichen Zeit, sich nicht verstecken. So lange, "bis die Tiere merken, ihnen passiert nichts". Unter ihnen gebe es die Introvertierten, die Extrovertierten, die Scheuen und die eher Mutigen - wie bei den Menschen. Das Fotografieren der Tiere sei etwas Intimes für ihn, habe nichts "Paparazzi-artiges". Spielt Glück nicht auch eine Rolle? "Natürlich", sagt er, "doch den Zufallsmoment muss man sich hart erarbeiten."

Wird der Schwarzwald unterschätzt, Herr Echle? "Ja. Aber vor allem von denen, die dort wohnen", sagt der Badener, der wie Wimmer in Freiburg wohnt. "Mit dem Buch wollen wir zeigen, dass wir als Baden-Württemberger etwas wirklich Schönes vor der Haustür haben." Den ersten Nationalpark des Bundeslandes konnte Ministerpräsident Winfried Kretschmann nur gegen erheblichen Widerstand durchsetzen. Bei der Eröffnung im Mai 2014 in Seebach wurde gepfiffen und geschimpft.

Die Gegner fürchteten um Arbeitsplätze, beschworen Waldsterben durch den Borkenkäfer und dass die Touristen wegblieben. "Viele Argumente konnte ich nicht nachvollziehen", sagt der Förster, dessen Revier der Freiburger Stadtwald ist. Und: "Der Nationalpark ist eine Investition in die Zukunft. Große Waldgebiete, die sich selbst überlassen werden, sind rar in Deutschland." Vielleicht würde das Schutzgebiet erst später wirklich wertgeschätzt werden. So wie es die Natur jetzt schon tut. In die Kernzone, einem schon seit über hundert Jahren unberührten Bannwald, wandern Arten ein, die es dort lange nicht gab.

Der Wendehals zum Beispiel, sagt Echle, der Dreizehenspecht oder auch der Sperlingskauz. Diese winzige Eule hat einen Niedlichkeitsfaktor, der durchaus Facebook-tauglich wäre, und ist das Maskottchen des Nationalparks. Noch nicht mal so groß wie eine Amsel, hat der Kauz ein braun-weiß getupftes, puscheliges Federkleid und einen runden Kopf. Dieser kleine Raubvogel, der erfolgreich Mäuse jagt, hat aber eine wilde Seite. Wie der Schwarzwald. Wann ist eine Landschaft wild, Herr Echle? "Wenn man keine Spuren von Menschen mehr sieht, wenn die Natur übernommen hat", sagt er.

Knesebeck Klaus Echle

Und diese Wildnis zeigen die beiden mehrfach ausgezeichneten Naturfotografen in ihrem Bildband, fernab jeglicher Klischees und Schwarzwald-Folklore, fern von Bollenhüten, Kuckucksuhren und röhrenden Hirschen. Bei ihnen bilden die verschneiten Stämme junger Fichten fast abstrakte Muster, Makroaufnahmen von Blättern, Moossporenkapseln und Auerhahnfedern zeigen Ästhetik im Detail. Großaufnahmen von Rehen oder Füchsen gibt es kaum, Dachs, Fuchs oder Marder werden samt ihrem Lebenraum gezeigt - manchmal fast als Suchbild. Der Schwarzwald wirkt so verlockend wie Nationalparks in den USA - und ist doch so nah.

Was waren die schönsten Momente während Ihrer Recherche, Herr Echle? "Das sind vielleicht die, die ich auf meiner Festplatte im Gehirn habe und nicht auf dem Chip in der Kamera", sagt er. "Ich liebe zum Beispiel Auerhennen, sie sind viel attraktiver als die Gockelhähne. Viel scheuer und viel schwieriger zu fotografieren. Wenn ich eine Henne mit ihren Küken sehe, dann lasse ich schon mal die Kamera links liegen und nutze die Chance, sie einfach nur zu beobachten."