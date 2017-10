Russisches Privatflugzeug Flughafen Bremen nach verpatzter Landung gesperrt

Der Flughafen Bremen ist nach der verpatzten Landung eines Privatflugzeugs am Sonntagabend gesperrt worden. Ankommende Maschinen wurden an umliegende Flughäfen umgeleitet, wie der Flughafen mitteilte.

Die Cessna Citation 550 Bravo kam demnach beim Landeanflug aus Richtung Osten von der Start- und Landebahn ab und blieb 15 Meter entfernt im Gras ohne größere Schäden stehen. Die drei Besatzungsmitglieder der in Russland registrierten Maschine seien unverletzt. Passagiere waren demnach nicht an Bord.

Wie lange die Sperrung des Flughafens andauert, war zunächst unklar. Zunächst müsse die Maschine geborgen werden, sagte eine Flughafen-Sprecherin. Fluggäste wurden gebeten, sich mit ihrer Fluggesellschaft für Informationen über ihre geplante Reise in Verbindung zu setzen.

Am Sonntagabend fielen nach Angaben der Sprecherin zunächst Flüge nach Istanbul, Stuttgart und Paris aus. Maschinen aus München und Frankfurt am Main konnten nicht in Bremen landen, daher würden die Städte auch Montagfrüh nicht von Bremen aus angeflogen.

Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung aus Braunschweig waren am Abend auf dem Weg nach Bremen, um den Fall zu untersuchen, sagte ein Behördensprecher. Ob Herbststurm "Herwart" Ursache für den Unfall sei, müssten die Analysen zeigen. Bis ein Gutachten vorliege, werde es einige Wochen dauern.