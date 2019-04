Die Deutsche Bahn hat ein System eingeführt, mit dem Kunden bei ihrer Reiseplanung sehen können, wie voll die Züge voraussichtlich sein werden. Mit einer digitalen Anzeige soll den Reisenden ermöglicht werden, eventuell auf einen weniger nachgefragten Zug auszuweichen oder rechtzeitig einen Sitzplatz zu reservieren.

Wie die Bahn am Montag mitteilte, ist die Anzeige an die Ampel-Logik angelehnt: Von einer geringen Auslastung mit vielen freien Sitzplätzen bis hin zu einer außergewöhnlich hohen Auslastung, die in rot dargestellt wird.

bahn.de / Screenshot

Auf der Internetseite des Konzerns werden die neuen Symbole bereits angezeigt, in der App sollen sie nach Unternehmensangaben voraussichtlich ab dem 9. April zur Verfügung stehen. Die Auslastungsampel soll dabei alle Fernzüge der kommenden 28 Tage anzeigen.

Die Prognosen basieren dabei auf Daten zur Auslastung der entsprechenden Verbindung in der Vergangenheit. Zudem werden die bereits eingegangenen Buchungen für die gewählte Verbindung berücksichtigt.