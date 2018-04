Deutschland-Bildband Das sind ja wir!

Was macht dieser Mann da? Warum steht er mit seiner Kamera stundenlang in der Gegend rum? Wenn Berthold Steinhilber seine Arbeit macht, werden die Leute neugierig.

Einigen kommt es verdächtig vor, wenn er nach Einbruch der Dunkelheit vor einem abgedroschenen Maisfeld in Leipzig auf und ab geht. Oder immer wieder durch die Gassen in Einbeck läuft und sein Objektiv auf die Fassaden der alten Fachwerkhäuser richtet. Andere - die weniger Misstrauischen - fragen Steinhilber direkt: "Was machen Sie hier eigentlich?"

Steinhilber, Jahrgang 1968, erklärt dann, dass er eine Art Zeitreisender ist. Dass er auf den Spuren der Alten unterwegs ist, um herauszufinden, wer die Deutschen eigentlich sind, was sie ausmacht und kulturell geprägt hat. Deshalb läuft er durch die alte Bierbrauerstadt Einbeck in Niedersachsen, sucht nach dem besten Winkel, um an die Völkerschlacht bei Leipzig zu erinnern, macht sich auf zum Hohlenstein-Stadel auf der Schwäbischen Alb oder in die Tiefen des Bayerischen Waldes.

Mehrere Jahre und mit viel Geduld hat der preisgekrönte Fotograf für den beeindruckenden Band "Deutschland - ein Reise durch die Zeit" recherchiert und fotografiert. Er reiste von Aachen bis ins Oderbruch, von Schleswig bis an den Bodensee, erkundet Schreckensorte wie das Konzentrationslager Buchenwald, den Zeiler Hexenturm bei Bamberg und Schauplätze der Zuversicht wie das Rathaus des Westfälischen Friedens in Münster und schlägt - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - einen weiten geschichtlichen Bogen von der Frühzeit bis in die deutsche Gegenwart.

ANZEIGE Berthold Steinhilber, Sabine Böhne-Di Leo:

Deutschland Eine Reise durch die Zeit Frederking & Thaler Verlag; 240 Seiten, 49,99 Euro

Gemeinsam mit der Journalistin Sabine Böhne erzählt Steinhilber von den Dramen und Fortschritten unserer Vorfahren und erinnert daran - nicht unwichtig in diesen Zeiten -, "dass es oft Einwanderer wie römische Straßenbauer in der Eifel, holländische Deichbauer in Nordfriesland oder französische Hugenotten in Brandenburg waren, die unserer Kultur entscheidende Impulse gaben".

Man muss kein Geschichts-Nerd sein, um sich von "Deutschland - eine Reise durch die Zeit" Lust machen zu lassen, den eigenen Entdeckerblick mal wieder auf die Heimat zu richten. Um Weltgeschichte zu erleben - das vergisst man ja manchmal -, muss man kein Flugticket in die Ferne buchen. Deutschlandreisefreudige finden in Steinhilbers und Böhnes Buch eine bildgewaltige Inspirationsquelle für den nächsten Wochenendausflug.

Und vielleicht machen Sie dann ja auch eine Erfahrung, die Steinhilber auf seinen Deutschlandreisen gemacht hat: Sobald Einheimische merken, dass man sich für ihren Ort interessiert, erzählen sie einem die spannendsten Geschichten. Eine augenzwinkernd gemeinte Warnung hat Steinhilber übrigens für alle, die Norddeutschland erkunden: "Fragen Sie bloß niemanden in Dithmarschen nach dem Weg. Sie könnten Muskelkater bekommen vor Lachen - der norddeutsche Humor eben."