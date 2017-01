Reaktion auf Trump Miniatur Wunderland zieht eine Mauer durch die USA

Kasinos, blinkende Lichter, sogar ein kleiner Eiffelturm - im Hamburger Miniatur Wunderland können die Besucher von oben auf Las Vegas schauen, ohne einen Fuß in die berühmt-berüchtigte Metropole setzen zu müssen.

Eigentlich. Denn seit Montag ist in dem Miniatur-Las-Vegas der größten Modelleisenbahnanlage der Welt nichts mehr, wie es war. Eine Betonmauer, wenig einladend verziert mit einer Rolle Stacheldraht, versperrt den Blick auf das Spielerparadies. "Let the world be great again" steht als Graffiti-Schriftzug darauf.

Fotos der Mauer veröffentlichten die Macher des Miniatur Wunderlandsauf ihrer Facebookseite und kommentierten sie mit dem Satz "Dear friends in America, please do not put walls between us " (Liebe Freunde in Amerika, bitte baut keine Mauern zwischen uns). Die eindeutige Botschaft kam an, über 3000 Mal wurde das Posting aus der Hansestadt bereits geteilt.

"Wir greifen Zeitgeschichte auf und wollen der Welt einen Spiegel vorhalten", sagen die Brüder Gerrit und Frederik Braun, Betreiber der Anlage. "Das sollte eine augenzwinkernde Aktion sein." Jeder solle sich dabei denken, was er möchte - "wir stehen nicht auf einer Seite der Mauer und wollen niemanden verletzen."

Das politische Statement des Miniatur Wunderlands wird in den sozialen Netzwerken kontrovers diskutiert - bei deutschen, aber vor allem auch bei US-amerikanischen Nutzern. Die Modelleisenbahn hat immerhin rund 60.000 Facebook-Fans in den USA. Viele freuen sich darüber ("Wer die Welt in Miniatur nachbildet, darf auch auf die Schattenseiten hinweisen"), andere fordern die Betreiber auf, politisch neutral zu bleiben.

Außerdem haben die User eigene Vorschläge dazu, mit welchen Symbolen man die Mauer zusätzlich verschönern könnte - zum Beispiel mit einer Friedenstaube. Dazu wird es wohl aber nicht mehr kommen: Die Mauer soll bald wieder eingerissen werden.