Genossenschaft gegen Gasthaussterben Das Dorf der Wirte

Ein grüner Traktor tuckert über die Dorfstraße von Altenau, auf dem Sitz ein Bauer, der seinen Hut für ein Grüß Gott an die Gäste lupft, die gerade in das Wirtshaus strömen. Vor der Gaststätte nutzen Autos jede noch so erdenkliche Parklücke. Auf einem Heck klebt: "Hopfen und Malz, Gott erhalt's." Auf dass die Grundzutaten des Bieres noch möglichst lange erhalten bleiben. Die Wirts- und Gasthäuser, in denen es ausgeschenkt wird, werden bei dem Gebet jedoch vergessen.

Dabei hätten sie es bitter nötig. Immer mehr traditionsreiche Gaststätten machen dicht - Gastronomieverbände sprechen gar von einem Wirtshaussterben. Und ausgerechnet in Bayern, das sich so gerne mit seiner Gaststättenkultur brüstet, sieht die Situation mit am düstersten aus: Seit 2001 sank die Zahl dort um fast ein Viertel. Mit dem Ableben der Schenken geht auch regionale Kultur und Tradition verloren - das Dorfgasthaus als Nachrichtenumschlagplatz, Gerüchteküche, Raum für soziale Kontakte. Alles dahin.

So wie in Altenau, einem 700-Seelen-Dorf im oberbayrischen Pfaffenwinkel. Zehn Jahre lang war die Alte Post in der Dorfmitte verwaist. Die Vereinsheimerei mit eigener Gastronomie hatte den Pächtern den Garaus gemacht. Alle blieben unter sich, die Feuerwehrler, die Sportler, die Musiker, die Trachtler.

"Das Dorf war sich untereinander fremd geworden", sagt Thomas Bader. Das wollten viele Altenauer nicht hinnehmen. "Wir wollten wieder einen Ort haben, an dem sich Jung und Alt treffen und austauschen können", sagt Bader, Schnauzbart, stämmig und mit gesunder Gesichtsfarbe, die er bei der Arbeit als Forstwirt bekommt.

Auch Altenauer Feriengäste machen mit

Mit einigen Mitstreitern stemmte sich der 49-Jährige gegen den schwindenden Gemeinschaftssinn. Ihr Plan: die Wiederbelebung des Dorfgasthauses. Sie gründeten die Genossenschaft "Ein Dorf wird Wirt", warben etwa 180 Teilhaber an und bemühten sich um Zuschüsse aus öffentlichen Töpfen. Immerhin rund 530.000 Euro waren aufzubringen, um das Gebäude aus den Fünfzigern nachhaltig auf Vordermann zu bringen.

1000 Euro kostet die Einlage, die Renditeaussichten sind gering und eher symbolischer Natur: "Freibier gibt's bei unserer jährlichen Teilhaberversammlung", sagt Robert Soukup, ein weiterer Antreiber der ersten Stunde, und lacht. Um Lohn und Profit gehe es nicht, "es ist eine Investition in die Dorfgemeinschaft", so der 53-Jährige. Gesellig wie viele Altenauer, ist der Genossenschaftsbanker Soukup akribisch, wenn es um Zahlen, Fakten und Planungen geht. Sein berufliches Knowhow war fürs Projekt unbezahlbar.

So wurden gleich mehrere Träume wahr, denn welcher Gelegenheitszecher ist nicht gerne Teilhaber einer echten Wirtschaft? Und in die Genossenschaft zahlen auch Feriengäste ein. Aus ganz Deutschland kommen die Unterstützer und sogar aus Belgien und Holland. "Wir Urlauber haben in der Zeit ohne Wirtschaft genauso gelitten wie die Bewohner", sagt ein Tourist aus Köln, "aber im neuen Wirtshaus fühlen wir uns sauwohl." Auf den robusten Holzstühlen und Bänken vergisst mancher die Zeit.

Martin Cyris Altenauer Dorfwirt

Bis es soweit war, mussten die Altenauer monatelang schuften. 22.000 ehrenamtliche Stunden fielen an. Das Gebäude sollte von Grund auf saniert und Gästezimmer eingerichtet werden. Im Gastraum wurde eine Wand aus Ettalern Ziegeln freigelegt, dezent ausgeleuchtet - ein echter Blickfang.

"An manchen Tagen waren 50 bis 60 Dorfbewohner gleichzeitig auf der Baustelle", sagt Soukup, vom 15-jährigen Schreinerlehrling bis zum 76-jährigen pensionierten Maurer. "Wenn manche gewusst hätten, worauf sie sich da eingelassen haben, hätten sie vielleicht geklemmt", sagt Soukup. "Wir konnten fast alles in Eigenleistung machen."

Vor zwei Jahren war die Wiedereröffnung - der neue Name: Altenauer Dorfwirt. Das dörfliche Gemeinschaftsprojekt hat seitdem einige Nachahmer inspiriert: etwa im Allgäu, am Tegernsee und in Franken. Sogar Delegationen aus dem österreichischen Vorarlberg und Tirol reisten schon an, um sich ein Tipps bei den Altenauern in Sachen Wirtshauswiederbelebung einzuholen. Die Wirtshausretter erhielten sogar den "Staatspreis" des Bundesumweltministeriums.

Manch Altenauer sieht sich erst nach der Wiedereröffnung in der Pflicht - durch regelmäßige Besuche des Stammtischs. "Ich habe keine einzige Schaufel gehoben", gesteht ein Dorfbewohner, der Sepp genannt werden möchte, "dafür sorge ich jetzt durch Bierkonsum für regelmäßigen Umsatz." Sagt's, zwinkert und prostet seinen Stammtischbrüdern zu.

"Wir hatten uns auseinandergelebt"

"Die Zeit ohne Wirtshaus war traurig, ich hatte es wirklich vermisst", sagt Sepp. Er erinnert sich, wie er als junger Mann in der Flowerpower-Ära mit langen Haaren in die Wirtschaft ging, damit gegen das Establishment rebellierte - und sich nicht an den Stammtisch der alten Bauern setzen durfte. "Da herrschte ein rauer Ton", sagt Sepp, "Wirtshausraufereien waren keine Seltenheit." Längst sind die Haare ab und lichter, das Outfit ist eher bürgerlich.

"Ich hätte nie gedacht, dass wir hier mal wieder zusammensitzen würden", sagt Sepp. Sein Sitznachbar nickt. "Wir hatten uns auseinandergelebt", sagt Heinrich Holl. Der Landwirt kommt gerade vom Hof, im Blaumann und derber Wolljacke mit dicken Holzknöpfen. Am hölzernen Stammtisch, handgeschreinert und wuchtig wie ein Mühlstein, findet jeder leicht Zugang. Wer kein Bier mag, für den gibt es Latte Macchiato aus dem Kaffeevollautomaten, für die Jüngeren Burger und gepolsterte Barhocker an der langen, braunen Theke.

Der Laden brummt - wovon auch der neue Wirt, Florian Spiegelberger, erzählen kann. Etwa von der lauen Sommernacht kurz nach der Wiedereröffnung, in der es im Biergarten hoch herging. Die Gäste lachten lauthals und stießen ihre Bierkrüge geräuschvoll zusammen. Eine Dorfbewohnerin kam angeradelt und stieß fassungslos hervor: "Ich kann euch bis zu mir herauf hören." Spiegelberger erwartete ein Donnerwetter. Bis sich aufklärte, dass die Frau hoch erfreut war über die Wiederbelebung Altenaus.

Bayern Tourismus/ Peter von Felbert Thomas Bader (r.) beim Musikerstammtisch

Dass hier nun wieder die Musik spielt, daran hat Spiegelberger seinen Anteil: durch seine Idee, die alte Tradition der Wirtshausmusik wiederaufleben zu lassen. Einmal im Monat, am ersten Donnerstag, kommen Gäste auch von weiter her zum offenen Musikerstammtisch zusammen - darunter Teenager, die die bayerische Volksmusik an Kontrabass und Harmonika durchaus neu interpretieren. Und auch Thomas Bader, der Mitinitiator des Wirtshauses, nimmt dann vor den holzvertäfelten Wänden Platz und bläst ins Horn. Natürlich in Tracht mit Lederhose und Edelweiß auf dem Filzhut.

Es ist fast wieder alles wie früher im Wirtshaus von Altenau. "Nur eine richtige Rauferei, die hatten wir seitdem nicht wieder", sagt Sepp und lacht.

Martin Cyris ist freier Autor von SPIEGEL ONLINE. Die Reise wurde unterstützt von der Bayern Tourismus Marketing GmbH.