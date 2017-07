Selbst schuld 71 Prozent sind im Urlaub dienstlich erreichbar

Immer mehr Arbeitnehmer vergessen das Abschalten, wenn sie in den Urlaub fahren. Folgt man dem IT-Branchenverband Bitkom, dann bleiben die meisten Berufstätigen auch im Urlaub erreichbar. Repräsentativ befragt gaben 71 Prozent an, sie schauten auch in ihren Ferien auf berufliche E-Mails, Messages und SMS und beantworteten Telefonate. Im Vergleich zum Vorjahr (67 Prozent) sei die Erreichbarkeit damit gestiegen, erklärte der Bitkom am Dienstag.

Das ist verständlich, wenn man beispielsweise selbstständiger Geschäftsmann, Boss eines Autokonzerns oder einer Bank ist oder aus anderen Gründen jederzeit mit juristisch relevanten Nachrichten rechnen muss. Der Witz ist nur: Die meisten von uns sind nichts als Räder im Getriebe. Wären wir so unersetzlich, dass dies ständige Ruf- und Kommunikationsbereitschaft erforderte, würden wir soviel Geld verdienen wie die Typen, die uns dann im Urlaub anrufen.

Tun wir aber nicht, und deshalb fällt das klar unter selbst schuld: Man verdirbt sich damit den Urlaub. Da liegt der Verdacht nahe, dass sich eben auch der zweite Stellvertreter des Leiters der Warenlogistik im Schraubenwerk Pusemuckel irgendwie wichtiger fühlt, wenn der Boss auch im Urlaub noch Arbeit durchreicht, statt sie selbst zu tun. Oder ist es schlicht ein Symptom dafür, dass wir noch nicht hinreichend gelernt haben, uns der totalen Vernetzung im richtigen Augenblick zu entziehen?

Denn interessanterweise sind es gerade die so oft als Dauer-Kommunikatoren geschmähten Jüngeren, die es sogar schaffen, komplett abzuschalten: Immerhin 37 Prozent der Befragten bis 29 Jahre können sich im Urlaub daran erinnern, wo der Aus-Knopf am Handy sitzt. Bei den Befragten über 30 Jahre schafften das nur 25 Prozent, behauptet der Bitkom.

Und gibt den unsinnigen Ratschlag, die Erreichbarkeit vor dem Urlaub mit dem Arbeitgeber zu klären. Das ist natürlich Blödsinn: Wenn der Chef auch im Urlaub was vom Angestellten will, soll der das vorher anmelden. Denn rechtlich verpflichtet, erreichbar zu sein, ist der Arbeitnehmer nicht - im Gegenteil: Gesetze schützen seinen Urlaubsanspruch. Wird der durch Erreichbarkeit oder Bereitschaftszeiten eingeschränkt, sollte dies durch Gegenleistungen kompensiert werden.

Wer im Urlaub erreichbar sein will, ohne mit Dienstlichem belangt zu werden, sollte seine Kommunikationsmittel konsequent trennen: Mit einer zweiten SIM-Karte oder einem preiswerten Zweithandy zum Beispiel, über das Freunde und Familie erreichbar sind und dessen Nummer den Chef absolut nichts angeht. Und das, davon darf man wohl ausgehen, würde dann wohl auch die IT-Verkäufer vom Bitkom wieder freuen.