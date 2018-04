Trends in den Eisdielen Was dieses Jahr in die Tüte kommt

Der Start in die neue Eissaison verlief zögerlich - doch jetzt ist der Frühling da. Und mit ihm beginnt auch für die Dielenbesitzer und Genießer endlich die Eiszeit im kulinarischen Sinne. Die Sprecherin der Union der italienischen Speiseeishersteller in Deutschland (Uniteis), Annalisa Carnio, erklärt, was in diesem Jahr in die Tüte kommt.

Was sind die Eistrends für 2018?

Carnio: Wir haben noch nicht so viele Trends. Ich denke, wir schauen auf die Saison 2017 und werden sehen, ob es so auch im Jahr 2018 weitergeht. Wir haben in der Vitrine immer mehr Fruchteissorten, vor zehn Jahren waren diese Eissorten seltener. Meloneneis, Blaubeereis, Pfirsicheis, also nicht nur die klassische Zitrone und Erdbeere. Der Konsument will immer häufiger etwas Frisches, Leichtes und Gesundes.

Die zweite Tendenz, die wir festgestellt haben, ist, dass die Klassiker sehr beliebt sind - aber die Klassiker in Neu, "remade" nennen wir das. Früher gab es nur Schokoladeneis, heute gibt es Schokolade als Sorbet für Leute mit Laktoseintoleranz, weiße Schokolade mit Walnuss, Schokolade mit Espresso, Nougatschokolade oder Zartbitterschokolade.

Ihr Verband hat "German Black Forest" in Anlehnung an die Schwarzwälder Kirschtorte zur Sorte des Jahres ernannt. Wie kam es zu der Wahl?

Carnio: Uniteis gehört zu einem großen Dachverband, der ganz Europa vertritt, und jedes Jahr wird eine Eissorte einem Land gewidmet. Und in diesem Jahr war Deutschland dran. Das heißt, Uniteis musste eine Eissorte entwickeln, die etwas mit Deutschland zu tun hatte. Und deshalb kam die Idee, die Kunst der Konditorei zusammen mit der Kunst der Eiskonditorei aus Italien zu verbinden. Vor zwei Jahren war beispielsweise Österreich dran, und da war die Eissorte "Sachertorte".

In den USA sind bunt gefärbte Eiswaffeln gerade der große Renner. Kommen diese auch zu uns dieses Jahr?

Carnio: Nicht unbedingt. Wir stellen fest, dass die Konsumenten am Ende ziemlich traditionell sind. Es gibt immer mal wieder etwas Neues - wie etwa die Eissorte des Jahres oder mal schwarzes Eis -, aber das Geschäft läuft eigentlich mit Vanille und Schokolade.

Wie teuer wird eine Eiskugel dieses Jahr?

Carnio: Wir haben in diesem Jahr noch nicht über Preise geredet, beziehungsweise sie noch nicht festgelegt. Wir vertreten viele Unternehmer, die unterschiedlich sind, und der Preis ist das Ergebnis einer Betriebskalkulation. Dazu kommt auch die Größe. Viele wundern sich, dass die Kugel so teuer geworden ist und je älter die Menschen sind, desto häufiger sagen sie es. Früher war eine Kugel 25 bis 30 Gramm schwer, heute wiegt sie zwischen 90 und 110 Gramm.

Was war bisher der größte Flop bei den Eissorten?

Carnio: Ich glaube, wir haben die Initiative "Eissorte des Jahres" vor 17 Jahren ins Leben gerufen. Und die erste Eissorte war der größte Flop. Das war Kürbiseis - und passte gar nicht, weil es ein Herbstgemüse ist. Wir hatten im Jahr danach, glaube ich, "Latte macchiato", das war ein Renner.