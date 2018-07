Lieblingstouren der Fahrradblogger Nachradeln dringend empfohlen

Absteigen: In Kollmar am kleinen Hafen gibt es einen schönen Sandstrand. Man kann den Schiffen auf der Elbe zuschauen, während das Kind am Wasser oder auf dem nahegelegenen Spielplatz spielt.

Anschauen: Den Hafen und die Altstadt von Glückstadt. Am Marktplatz gibt es neben der Stadtkirche einen guten Eisladen. Vom Krückau-Sperrwerk hat man einen schönen Ausblick in die Marsch und auf die Elbe. Wer mag, kann sich weiter nördlich mit der Fähre Kronsnest wie in alten Zeiten über den Fluss bringen lassen.

Übernachten: Auf dem Elbdeich Camping in Kollmar. Dort werden auch Mietwohnwagen angeboten.