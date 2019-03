Urlaub im eigenen Land Das sind Deutschlands beliebteste Radrouten

Sie führen an grell leuchtenden Rapsfeldern vorbei, an Segeltuch-getupften Ostseebuchten und durch Großstädte wie Dortmund. Deutschland verfügt über ein großes Netz an Radfernwegen. Und wer sein Fahrrad liebt, der nimmt es auch mit auf Reisen - und hat bei der Urlaubsplanung die Qual der Wahl.

Helfen kann vielleicht die Radreiseanalyse 2019 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und Travelbike, die auf der Reisemesse ITB in Berlin vorgestellt wurde. Eine der Leitfragen: Was macht Regionen attraktiv für Zweiradfans? Und vor allem: Welches sind die "Hotspots der Radurlauber"?

Als beliebteste Route für Fahrradurlaub in Deutschland hat der Weser-Radweg den Elberadweg abgelöst. "Die Betreiber haben viel in die Wegequalität investiert, den Streckenverlauf optimiert und ihr Produkt intensiv vermarktet", sagte ADFC-Tourismusexpertin Louise Böhler zum Weser-Radweg. Auf den Rängen zwei und drei der Beliebtheitsskala folgen der Elberadweg und der Ruhrtal-Radweg.

Nachdem 2017 erstmals die Zahl der Radurlauber in Deutschland gesunken war - vor allem wegen des schlechten Wetters -, stieg sie 2018 wieder deutlich an. Mit einem Plus von 27 Prozent erreichte sie 5,5 Millionen.

Ein Viertel der Urlauber war mit E-Bike unterwegs

Neben den mehrtägigen Radreisen gab es im Jahr 2018 laut der Studie insgesamt 258 Millionen Tagesausflüge mit dem Zweirad. Weitere Ergebnisse: 64 Prozent aller Radreisenden sind Männer, der Altersdurchschnitt liegt bei dieser Urlaubsform bei 52 Jahren. 88 Prozent der Radreisenden sind individuell unterwegs, 96 Prozent nehmen ihr eigenes Rad mit in den Urlaub.

Die beliebtesten Radfernwege im Überblick Rang Radweg 1 Weser-Radweg 2 Elberadweg 3 Ruhrtal-Radweg 4 Donauradweg 5 Bodensee-Radweg 6 Main-Radweg 7 Mosel-Radweg 8 Rheinradweg 9 Ostseeküsten-Radweg 10 Bodensee-Königsee-Radweg Quelle: ADFC

Der Trend zum Elektrofahrrad hat sich laut der Radreiseanalyse fortgesetzt: Rund ein Viertel der Urlauber war mit einem E-Bike unterwegs, im Jahr 2017 waren es lediglich 18 Prozent.

Die meisten Radreisenden fahren im Frühsommer ihre Strecken ab: Mai und Juni sind die Monate, in denen 2018 die meisten Radreisen unternommen wurden.

Als Radreise wurde in der Analyse eine Reise definiert, die das Radfahren als eines der Hauptmotive hat und mindestens drei Übernachtungen umfasst.