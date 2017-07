Zwischen Nordsee und Alpen Kommt, Kinder, raus ins Museum!

Geschichte macht Spaß, besonders, wenn man sie anfassen kann, durch sie hindurch toben kann und überhaupt: Wer beamt sich nicht gerne mal aus unserem Hightech-Leben zurück in die Vergangenheit? In diesen sieben Freilichtmuseen zwischen Nordsee und Alpen erleben Familien spannende Ausflüge in das Leben unserer Vorfahren:

Eifel: Mit der Mausefallenkrämerin unterwegs

Ludger Ströter / LVR / SRT

Ob die Mausefallenkrämerin Regine, die Ordensschwester Clara oder die Bäuerin Anna - unter dem Motto "Gespielte Geschichte" werden die Besucher des LVR-Freilichtmuseum Kommern jeden Tag von einer anderen historische Figur empfangen. Auch beim Brotbacken oder in der Schmiede lässt sich mit allen Sinnen erleben, wie früher im Rheinland gelebt und gearbeitet wurde. Auf dem 100 Hektar großen Gelände finden sich 75 historische Gebäude aus dem Westerwald, der Eifel, dem Bergischen Land und vom Niederrhein. Bauernhöfe, Wind- und Wassermühlen, Werkstätten, Schul- und Backhaus, Tanzsaal und Kapelle liegen eingebettet in Äcker, Bauerngärten und Obstwiesen. Das Freilichtmuseum auf dem 100 Hektar großen Gelände ist eines der größten in Europa.

Oberbayern: Entdeckungstour im Mirznhaus

Archiv FLM Glentleiten / SRT

Einen weiten Blick aufs Voralpenland haben Besucher des Freilichtmuseums Glentleiten. Mehr als 60 original erhaltene Gebäude sind samt ihrer Einrichtung aufgebaut. Neben Höfen, Werkstätten und einem Kalkofen bieten besonders die einfachen Almen und Hirtenhütten Einblicke in das beschwerliche Leben in den Bergen. Kinder gehen im Mirznhaus auf Entdeckungsreise und probieren aus, wie auf dem Waschbrett gewaschen oder auf einem Holzofen gekocht wurde. Neu eröffnet wurde im Juni das "Techniktal": Nach der Sanierung des Mühlenteichs sind Wetzsteinmacherei, Getreidemühle, Sägewerk und Hammerschmiede wieder zugänglich.

Schleswig-Holstein: Vom Walfang und den Halligen

Aldo

Die Flügel der ehemaligen Hollingstedter Kappenwindmühle überragen das Gelände, auf dem das Freilichtmuseum Molfsee in über 60 historischen Gebäuden Hausrat und Arbeitsgeräte präsentiert. Korbmacher, Schmied, Drechsler, Töpfer, Weber - sie alle sind bei der Arbeit zu sehen. Ausstellungen informieren über die Bedeutung der Zeitmessung, den Walfang und das Leben auf einer Hallig. Eine Apotheke und ein Kräutergarten gewähren Einblicke in die Geschichte der Pharmazie. Die Museumsbahn bringt Besucher zum historischen Jahrmarkt mit Karussells und Schiffschaukel. Zu einer Pause laden die Meierei, das Backhaus und die Fischräucherei ein. Neu ist ein Streichelgehege mit Schafen, Ziegen, Hühnern und Eseln.

Niedersachsen: Spinnräder und Bierklappen

Eckhard Albrecht

Wie spinnt man Wolle? Was spielten die Kinder früher? Und wozu dient die Bierklappe im Haakenhof? Antworten darauf gibt es auf den "Sonntagsspaziergängen", die regelmäßig im niedersächsischen "Museumsdorf Cloppenburg" stattfinden. Gehöftanlagen mit dazugehörigem Mobiliar, Handwerksbetriebe sowie Kraftmaschinen und Mühlen aus vorindustrieller Zeit - auf dem Ausstellungsgelände wurden über 50 Originalgebäude vom 16. bis zum 20. Jahrhundert wieder aufgebaut. Im Adelsgarten, einem Hausgarten und dem Garten der Gaststätte "Zum Dorfkrug" wachsen alte Zier- und Nutzpflanzen wie Kletterrosen, Dahlien, Stangenbohnen und Kartoffeln.

Westfalen: Geschichte zum Anfassen

LWL-Freilichtmuseum Detmold / SRT

Weit schweift der Blick über den Teutoburger Wald: Vom 14 Meter hohen, neu errichteten Aussichtsturm haben Besucher einen guten Überblick über das LWL-Freilichtmuseum in Detmold. Mit 120 Gebäuden auf 90 Hektar Fläche - von Höfen aus dem 16. Jahrhundert bis zu einer Tankstelle der 1960er Jahre - ist es nach eigenen Angaben das größte seiner Art in Deutschland. Praktisch, dass zwischen Eingangsbereich und dem "Paderborner Dorf" Pferdewagen verkehren. Sonderausstellungen befassen sich mit den Senner Pferden, der ältesten Pferderasse Deutschlands, und mit der Kindheit in früheren Zeiten. Dazu sind häufig Handwerker wie Imker, Fotograf, Schmied, Bäcker und Töpfer im Einsatz.

Thüringen: Zu Gast in der Dorfschule

Thüringer Freilichtmuseum / SRT

Schmale Holzbänke, Schiefertafeln, Tintenfässer - so sah es früher in der Schule aus. In Einklassenschulen auf dem Land wurden alle Kinder des Dorfes von einem Lehrer gemeinsam unterrichtet. Das fast 200 Jahre alte Schulhaus ist neben Bauernhöfen, einer Windmühle, Bienenhäusern und einem Brauhaus eines von 30 historischen Gebäuden, die im Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden zu sehen sind. Sehenswert sind auch die Schusterwerkstatt und eine Blumentopf-Töpferei, die im 18. Jahrhundert gegründet wurde und bis 1972 in Betrieb war. Anschließend laden die Museumsgaststätte "Einkehr zur alten Pfarre" und der "Limonadenpavillon" zum Besuch ein.

Sachsen: Traktoren in Schloss Blankenhain

DLM Schloss Blankenhain / SRT

Historische Landmaschinen sind einer der Schwerpunkte desDeutschen Landwirtschaftsmuseums im westsächsischen Blankenhain. Dabei wird auch ein Stück DDR-Geschichte lebendig: Im ehemaligen Düngerschuppen der LPG "Roter Stern" sind Traktoren aus Polen, Russland und Rumänien ausgestellt. Erhalten ist auch die Wohnung einer Genossenschaftsbauernfamilie der 1980er Jahre. Das "Freilichtmuseum der ländlichen Kultur, Technik und Arbeit für Mitteldeutschland", das rund um das Rittergut Blankenhain untergebracht ist, umfasst insgesamt 80 Gebäude, darunter eine Bäckerei, eine Bockwindmühle und eine Dorfschule samt Schulmeisterwohnung.