Von Ostsee bis Rust Das sind Deutschlands beste Freizeitparks

Highspeed- oder Holzachterbahn? Freefalltower oder Lego-Landschaft? Die Wahl fällt schwer in Deutschlands Freizeitparks. Solche Gelände des ewigen Jahrmarktrummels werden immer beliebter: Von 2008 bis 2017 erlebten die Parks einen Zuwachs um ein Drittel, berichtet Statista. Gefragt nach ihrem Lieblingsziel in Deutschland, antworteten internationale Touristen am zweithäufigsten: Europa-Park in Rust. Aber auch das Phantasialand gelangte in die Top Ten der Umfrage der Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT).

Hier ist eine Übersicht über die beliebtesten Freizeitparks Deutschlands:

1. Europa Park: Der Meistbesuchte und Größte

imago/ Kickner Gondeln fahren durch eine Wasseranlage im Europa-Park Rust

Der Europa-Park in Rust ist das Aushängeschild unter den deutschen Freizeitparks. Mit jährlich 5,6 Millionen Besuchern ist er der mit Abstand am meisten besuchte Freizeitpark in der Bundesrepublik und mit 95 Hektar zudem der größte. Europaweit ist lediglich Disneyland in Paris größer. Der Europa-Park hat ein weites Angebot aus Fahrgeschäften, Themenbereichen und Parkanlagen.

Hauptattraktion ist zweifellos die Achterbahn "Silver Star". Das 2002 in Betrieb genommene Fahrgeschäft soll rund 13 Millionen Euro gekostet haben und bietet 1750 Menschen Platz - pro Stunde. Es ist 73 Meter hoch. Das Poseidon, die erste Wasserachterbahn Europas, ist ein weiteres Highlight.

Im Europa-Park finden zu besonderen Anlässen regelmäßig Veranstaltungen statt. Unter anderem seit 1998 an Halloween, wenn Darsteller als Monster oder Zombies Angst und Schrecken verbreiten sollen. Fünf Hotels auf der Anlage stehen für einen längeren Aufenthalt bereit, falls Gästen der Tagestrip nicht lang ausreichen sollte.

Ort: Rust

Eröffnung: Juli 1975

Besucher: 5,6 Millionen

Fläche: 95 Hektar

Öffnungszeiten: 9 Uhr bis 18 Uhr (6. April bis 3. November)

Eintrittspreise (Stand:11.03.2019): 52,00 Euro für Erwachsene

Kinder von 4-11: 44,50 Euro

Kinder unter 4: Eintritt frei

Geburtstagskinder bis 12: Eintritt frei

Gäste mit Behinderung: 44,50 Euro

Gäste ab 60 Jahren: 44,50 Euro

2. Heide Park: Die Holzachterbahn kommt zurück

Heide Park Soltau Europas größte Holzachterbahn "Collossos"

Der flächenmäßig zweitgrößte Freizeitpark Deutschlands liegt im niedersächsischen Soltau. Der Heidepark erstreckt sich über eine Fläche von 85 Hektar und ist mit rund 1,5 Millionen Besuchern jährlich der am zweitmeisten besuchte Vergnügungspark. Europas höchste Holzachterbahn "Colossos" (60 Meter hoch, 1344 Meter lang) ist die Hauptattraktion in Soltau und soll nach drei Jahren Renovierung im Frühjahr wieder eröffnet werden. Auch die Katapultstart-Achterbahn "Desert Race" und der 103 Meter hohe Giro-Drop-Tower "Scream" sind stark gefragt. Gäste, die einen längeren Aufenthalt planen, können im Holiday Camp, Bulli Camp oder im Abenteuerhotel übernachten.

Ort: Soltau

Eröffnung: August 1978

Besucher: 1,5 Millionen

Fläche: 85 Hektar

Öffnungszeiten: 9 Uhr bis 18 Uhr (6. April bis 3. November)

Eintrittspreise (Stand:11.03.2019): ab 47,50 Euro für Erwachsene

Kinder ab 3: 39 Euro

Kinder unter 3: Eintritt frei

3. Movie Park: Horror zu Halloween

Movie Park Germany/ Jessica Demmer Bilder vom Halloween-Horror-Fest im Movie Park

Nur 200.000 Besucher weniger als der Soltauer Park zieht jährlich der Moviepark im nordrhein-westfälischen Bottrop an. Der 1996 eröffnete saisonale Freizeitpark hat - wie der Name schon sagt - als Schwerpunkt Film. Auf 40 Hektar finden sich unter anderem spektakuläre Stuntshows, zahlreiche Achterbahnen und ein 4D-Kino. Zu den Highlights gehört für viele Besucher allerdings das alljährlich stattfindende Halloween-Horror-Fest. Dann versetzen Monster, Zombies und Skelette die Besucher in Angst und Schrecken.

Während des Rests des Jahres unterhalten die Wasserbahn "Bermuda Triangle - Alien Encounter" und die Achterbahn "MP Express" kleine und große Parkfans. Action bietet auch der Power Tower "The High Fall".

Ort: Bottrop

Eröffnung: Juni 1996

Besucher: 1,3 Millionen

Fläche: 40 Hektar

Öffnungszeiten: 10 Uhr bis 18 Uhr (29. März bis 3. November)

Eintrittspreise (Stand:11.03.2019): 40,50 Euro für Erwachsene

Kinder 4-11 Jahre: 31 Euro

Kinder unter 4: Eintritt frei

Gäste ab 65 Jahren: 20,25 Euro

4. Phantasialand: Klein, aber beliebt

Phantasialand/ Kape Schmidt "Black Mamba" im Phantasialand

Zwar gehört das Phantasialand in Brühl flächenmäßig zu den eher kleineren Parks (28 Hektar), dennoch kommen fast zwei Millionen Menschen jährlich - damit ist es der deutsche Park mit den zweitmeisten Besuchern. Und dafür gibt es gute Gründe: Mit Berlin, Mexico, China Town, Mystery, Fantasy und Deep in Africa gibt es sechs verschiedene Themenbereiche.

Zu den beeindruckendsten Fahrgeschäften gehört die 2006 eröffnete "Black Mamba", eine Hochgeschwindigkeitsachterbahn, die durch eine afrikanische Dschungellandschaft führt. Und die nach Parkangaben "längste unterirdische Geisterbahn Europas" in China Town. Ein Vorteil: Das Phantasialand hat temporär sogar im Winter geöffnet.



Ort: Brühl

Eröffnung: April 1967

Besucher: 1,996 Millionen

Fläche: 28 Hektar

Öffnungszeiten: 10 Uhr - 20 Uhr (1. April bis 3. November)

Eintrittspreise (Stand:11.03.2019): 49,50 Euro für Erwachsene

Kinder von 4-11: 39,50 Euro

Kinder unter 4: Eintritt frei

Gäste 60+: 39,50 Euro

5. Playmobil FunPark: Unter Rittern und Piraten

DPA/ Benjamin Beyt Eine vier Jahre alte Besucherin im Legoland

Nicht nur für die jüngere, auch für die ältere Generation ist der Playmobil FunPark in Zirndorf (Bayern) entworfen.

Bei den Besuchern, die dem Kindesalter entwachsen sind, werden Erinnerungen wach: Überall begegnen ihnen die Plastikfiguren, ob Ritter, Piraten oder Cowboys - sie alle sind seit der Eröffnung 1991 allgegenwärtig. Und die Kinder können sich austoben, zum Beispiel in einer Goldmine oder einem Balancier-Parcours, bei schlechtem Wetter auch auf einem Indoorspielplatz. Ab 2019 wird der Park um ein weiteres Piraten-Areal erweitert.

Ort: Zirndorf

Eröffnung: Mai 2000

Besucher: 713.000

Fläche: Neun Hektar

Öffnungszeiten: 10 Uhr - 18 Uhr

Eintrittspreise ab dem 13. April: 9,90 Euro für ein Tagesticket

Kinder bis 3: Eintritt frei

6. Legoland Deutschland: Burj Khalifa in Bayern

LEGO NINJAGO WORLD Legoland in Günzburg

2012 wurde das Legoland im bayrischen Günzburg zum kinderfreundlichsten Freizeitpark Deutschlands gewählt. Jährlich zieht es rund 1,3 Millionen Menschen an, die durch acht Themenbereiche flanieren. Im Mindstorms Center können sie ihre eigenen Roboter programmieren, im Land der Piraten oder Pharaonen eigene Abenteuer erleben.

Das Highlight ist aber eine Miniaturlandschaft, die aus mehr als 25 Millionen Bausteinen besteht. Neben den fünf höchsten Gebäuden der Welt - wie dem Burj Khalifa von Dubai - findet sich im sogenannten Miniland auch die Münchner Allianz-Arena. Legoland ist übrigens nicht nur hierzulande beliebt: Auch in Billund (Dänemark), Windsor (Großbritannien), San Diego und Orlando (beide USA) können die Menschen sorgfältig aneinandergereihte Legosteine begutachten.

Ort: Günzburg

Eröffnung: 2002

Besucher: 1,3 Millionen

Fläche: 14 Hektar

Öffnungszeiten: 10 Uhr - 18 Uhr (6. April bis 3. November)

Eintrittspreise (Stand:11.03.2019): 47,50 Euro für Erwachsene

Kinder: 43,50 Euro

7. Serengeti Park in Hodenhagen: Safari zu 1500 Tieren

DPA Weiße Tiger im Serengeti Park in Hodenhagen

Der Serengeti-Nationalpark, der sich vom Norden Tansanias bis in den Süden Kenias erstreckt, ist etwa 10.000 Kilometer von Deutschland entfernt. Doch warum so weit reisen, wenn man auch hier echtes Safari-Feeling erleben kann?

Im niedersächsischen Hodenhagen eröffnete 1974 der Tier- und Freizeitpark Serengeti. Allein im Safari-Bereich leben fast 1500 Tiere, darunter auch Elefanten, Giraffen oder Zebras. Im Dschungel bekommen Besucher 20 verschiedene Affenarten zu sehen. Die beiden Themenbereiche werden ganz safaritypisch mit einem Auto durchfahren. Dazu gibt es aber auch Fahrgeschäfte wie Wasserbahnen, Freefalltower und Achterbahnen.

Ort: Hodenhagen

Eröffnung: August 1974

Besucher: 755.000

Fläche: 220 Hektar

Öffnungszeiten: 10 Uhr - 18 Uhr (30. März bis 3. November)

Eintrittspreise (Stand:11.03.2019): 34,50 Euro für Erwachsene

Kinder von 3-12: 27,50 Euro

Menschen mit Behinderungen und eingetragene Begleitperson: 17 Euro

8. Erlebnispark Tripsdrill: Mit Karacho abwärts

Erlebnispark Tripsdrill Achterbahn im Erlebnispark Tripsdrill

Ein Klassiker unter den Freizeitparks ist der Erlebnispark Tripsdrill bei Cleebronn in Baden-Württemberg. 2019 feierte der 77 Hektar große Vergnügungspark sein 90-jähriges Bestehen - er ist damit der älteste in Deutschland.

Jährlich besuchen ungefähr 750.000 Menschen die hundert Attraktionen, darunter eine historische Rutsche von 1929, die 700 Meter lange und 30 Meter hohe Karacho-Achterbahn und eine 2003 erbaute Kinderwildwasserbahn, die den Namen "Badewannen-Fahrt zum Jungbrunnen" trägt. Im 47 Hektar großen Wildpark leben rund 40 Tierarten - darunter Wölfe, Luchse und Bären.

Ort: Cleebronn

Eröffnung: 1929

Besucher: 750.000

Fläche: 77 Hektar

Öffnungszeiten: 9 Uhr - 18 Uhr (6. April bis 3. November)

Eintrittspreise (Stand:11.03.2019): 33 Euro für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren

Kinder von 4-11: 28 Euro

9. Hansapark: Mit Blick auf die Ostsee

HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG Imposanter Blick vom "Schwur des Kärnan"

Der Hansapark ist vor allem für Menschen interessant, die an der Ostsee urlauben. 1,4 Millionen Besucher jährlich haben dann aus großer Höhe einen direkten Blick aufs Meer. Zum Beispiel vom "Schwur des Kärnan". Die größte Achterbahn Deutschlands, die Spitzengeschwindigkeiten von 127 km/h erreichen kann, ist 1235 Meter lang und 73 Meter hoch. Sie ist das Aushängeschild des Hansaparks und eine von mehr als 125 Attraktionen.

Ort: Sierksdorf

Eröffnung: 1977

Besucher: 1,4 Millionen

Fläche: 46 Hektar

Öffnungszeiten: 9 Uhr - 18 Uhr (4. April bis 20. Oktober)

Eintrittspreise (Stand:11.03.2019): 39 Euro für Erwachsene

Jugendliche ab 15 Jahren: 39 Euro

Kinder von 4-14: 29,50 Euro

Kinder unter 4 Jahren: Eintritt frei

Geburtstagskinder von 4-11: Eintritt frei

10. Belantis in Leipzig: Rutsch die Pyramide

BELANTIS / Eric Kemnitz Europas größte Pyramide im Belantis

Europas größte Pyramide steht in .... Leipzig. Im Belantis können die jährlich 600.000 Besucher sogar auf einer Rutsche an dem 31 Meter hohen Bauwerk hinabsausen. Der größte Freizeitpark im Osten Deutschlands ist in acht Themenbereiche gegliedert und wurde 2003 auf insgesamt 27 Hektar eröffnet. Die Vielfalt an Fahrgeschäften dürfte in den kommenden Jahren weiter zunehmen, nachdem spanische Investoren im März 2018 die Übernahme des Freizeitparks verkündet hatten.

Ort: Leipzig

Eröffnung: April 2003

Besucher: 600.000

Fläche: 27 Hektar

Öffnungszeiten: 9 Uhr - 18 Uhr (6. April bis 3. November)

Eintrittspreise (Stand:11.03.2019): 34,00 Euro für Erwachsene

Jugendliche ab 11 Jahren: 34,00 Euro

Kinder von 4-10: 30,5 Euro

Geburtstagskinder ab 4 Jahre: Eintritt frei