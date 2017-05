Rappbodetal Längste Hängeseilbrücke der Welt eröffnet im Harz

Wenn am Sonntag die ersten Fußgänger über die neue Brücke im Rappbodetal spazieren, darf sich der Harz wohl mit einem internationalen Rekord brüsten. In Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge eröffnet am Wochenende die längste Hängeseilbrücke der Welt. Dies versprechen zumindest die Betreiber, eine Eventfirma aus der Stadt Oberharz am Brocken.

Um die genaue Längenangaben macht das Unternehmen zwar bisher ein Geheimnis, doch auf seiner Website wird der Rekord schon angepriesen. Zahlen sollen erst am Eröffnungstag bekannt gegeben werden.

Das Bauwerk mit dem Namen Titan-RT soll länger sein als die derzeit längste Hängeseilbrücke ihrer Art, die im russischen Sotschi steht und 439 Meter misst. Die Nummer zwei der Weltrangliste steht in Tirol: die highline179, sie ist 406 Meter lang.

Die Anziehungskraft von Bauwerken dieser Art zeigte sich erst kürzlich in einem Seitental der Mosel. Mitten im Hunsrück lockt seit 2015 die sogenannte Geierlay Touristen in Scharen an. Im ersten Jahr sollen es mehr als 370.000 Menschen gewesen sein, die über die bisher längste Hängeseilbrücke Deutschlands (360 Meter) gingen.

Während die Nutzung der Geierlay im Hunsrück kostenlos ist - es sind nur Parkplatzgebühren fällig-, werden Fußgänger für die Überquerung des Rappbodetals im Harz sechs Euro bezahlen müssen.

Die Brücke war in gut zehn Monaten Bauzeit entstanden. Sie ist 1,20 Meter breit und ist an vier Hauptseilen befestigt, die 65 Millimeter dick sind. Abenteuerlustige können sich von der Brücke auch per Pendelsprung etwa 70 Meter in die Tiefe stürzen und gesichert durchs Tal schwingen.