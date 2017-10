Hamburger Treppenhäuser Zu schön, um nicht mal reinzugehen

Ein paar Klicks und schon steht man mitten drinnen - in einer Stadt, die man so noch nicht gesehen hat. Man staunt über Treppenhäuser, die sich in der Hamburger Innenstadt kunstvoll nach oben schrauben, die man ohne Susanne Kriegs Blog und Instagram-Account aber vermutlich nie gesehen oder gar betreten hätte. Oder man läuft plötzlich mit gesenktem Blick durch die Hansestadt. Weil Krieg alias Frau Elbville zeigt, warum einem auch Fliesenböden ganz neue Wege weisen.

Man muss kein Tourist sein, um mit Kriegs Hamburgtipps auf unkonventionelle Art in der Hansestadt herumzukommen. Auch denjenigen, die schon lange an der Elbe leben, macht die 42-Jährige mit ihrem ungewöhnlichen Blick Lust, die eigene Stadt mal anders zu begehen.

Wenn sie die Zeit findet, fährt Krieg, die viele Jahre als Reporterin der Zeitschrift "Geo" um die Welt gereist ist und seit über zwanzig Jahren in Hamburg lebt, zweimal in der Woche mit dem Rad los, um Sehenswürdiges jenseits der bekannten Highlights zu fotografieren und online zu zeigen.

"Von mir selbst weiß ich, wie selten ich herkömmliche Reiseführer nutze, um mir einen Ort zu erschließen. Vor allem die Fotos darin sprechen mich überhaupt nicht an", sagt die Journalistin. Reisebilder auf der Fotoplattform Instagram findet sie inspirierender, um Lust auf eine - oder eben auch die eigene - Stadt zu bekommen. "Die Fotos dort sind häufig viel origineller". Mit einem Nachteil. "Oft verraten Instagramer nicht, wo exakt ihre Aufnahmen entstanden sind", sagt Krieg. Sie selbst teilt ihre liebsten Adressen und Orte gerne. Und freut sich, wenn "ihr" Hamburg auch andere überrascht.